Xóchitl Gálvez se burló del encuentro entre Sheinbaum y Zaldívar, pero la criticaron en redes por su baile

La candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, ironizó con la nueva relación de trabajo entre el ex ministro Arturo Zaldívar y la coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su registro como la candidata presidencial de la triada PRI-PAN-PRD, la aún senadora de Acción Nacional no dudó en burlarse de su contrincante del oficialismo ante la nueva integración del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ) a su Movimiento con miras a las elecciones del 2024.

Gálvez Ruiz aseguró que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México tuvo que “traer a un tiktoker de la Corte para levantar su campaña” ante su falta de carisma y con el fin de que “le ayudara” a hacerla viral, resaltando la popularidad de Zaldívar en la plataforma por su fanatismo con la cantante estadunidense Taylor Swift.

“(Es Claudia Sheinbaum) una candidata que no emociona por eso tuvieron que traer un tiktoker de la Corte, porque le hace falta que le levante la campaña en TikTok”, destacó la blanquiazul.

Cabe destacar que la candidata del Frente Amplio, antes Va por México, acusó al ex ministro del máximo tribunal de justicia de la nación de claudicar ante el poder, luego de que a unas horas después de presentar su renuncia se reunió con la ex mandataria capitalina.

“Un Ministro que actúa bajo consigna del Presidente no merece ser parte de la Suprema Corte. La historia juzgará a Arturo Zaldívar por claudicar ante el poder y no defender la Constitución”, destacó en su cuenta oficial de Twitter, ahora X.

Tunden a Xóchitl Gálvez por no saber bailar en TikTok

En el marco de su registro, la candidata presidencial se subió a los trends de redes sociales para hacer un baile en compañía de una creadora, no obstante, las y los usuarios de internet no dudaron en lanzar críticas y burlas ante su falta de ritmo.

El video original fue publicado en la famosa red de TikTok, no obstante, el material fue compartido en otras redes, como TW y FB, en donde se muestran con mayor ímpetu los comentarios negativos como: No vale la pena ni comentar nada, esa señora es una vergüenza, da pena y lástima...; La gran apuesta de la campaña de Xóchitl Gálvez es hacer el ridículo; etc.