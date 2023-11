Sandra Cuevas negó deberle dinero a Gustavo Adolfo Infante: “Jamás pido dinero”

Sandra Cuevas negó mantener una relación laboral con Gustavo Adolfo Infante, por lo que no tendría una deuda con él (X @SandraCuevas_)

A más de cuatro meses que Gustavo Adolfo Infante acusó a Sandra Cuevas de supuestamente deberle alrededor de 200 mil pesos mexicanos, la alcaldesa de Cuauhtémoc finalmente respondió, negó tener una relación laboral con el periodista.

Fue durante un evento del 8 de noviembre al que Cuevas fue invitada que dijo desconocer de dónde provienen las acusaciones de Infante, pues dijo que son amigos y que nunca le pediría dinero.

“De Gustavo Adolfo Infante siempre voy a decir cosas positivas, no sé por qué tenga ahorita esa forma de decir que le debo yo. Jamás pido dinero, jamás jamás, soy una mujer muy responsable e independiente en temas financieros”

Gustavo Adolfo dijo que estas participaciones de la alcaldesa en su canal de YouTube fueron pagadas, ella misma le pidió que le diera un espacio (Captura de pantalla/YouTube)

Sin embargo, cabe recordar que las acusaciones de Gustavo Adolfo iniciaron porque supuestamente Sandra Cuevas lo habría contratado para producir varios proyectos televisivos, entre ellos una invitación a su canal de YouTube y una entrevista.

Por esto, la alcaldesa también negó que lo haya contratado para que hable bien de ella ni de la alcaldía Cuauhtémoc, pues para ella este tipo de prácticas son una forma de “pagar amor”, algo que no le parece correcto.

Incluso mencionó que prefiere que la gente hable mal de ella, con tal de que lo que se diga sea real.

La deuda sería de más de 200 mil pesos ya que Cuevas le debería a Gustavo Adolfo dos proyectos y 50 mil pesos del reportaje (Getty Images)

“No hay deuda. Miren, yo desde que llegué he dicho ‘yo no pago medios de comunicación, es como pagar amor, es como pagar una amistad, entonces que hable lo que se tenga que hablar. Si es positivo, que hablen positivo, si es negativo, que lo digan. Yo no hago, contratos ni convenios con ningún medio de comunicación, con ninguno”

El supuesto trato que existía entre Gustavo Adolfo Infante y Sandra Cuevas

Fue a principios de agosto que el titular de De Primera Mano señaló a Sandra Cuevas por presuntamente deberle una gran cifra de dinero, la cual habrían acordado que ella le pagaría tras cumplir con un trato.

Este acuerdo consistía en que él tendría que invitarla a varios espacios, entrevistarla, así como hacer un documental y presentar un evento.

Según Sandra, mantiene una muy buena relación con Infante, a quien considera su amigo (X @SandraCuevas_)

En concreto, se trataba de: un reportaje de la Lagunilla, conducción de GranDiosas, la entrevista y la invitación al canal de YouTube del periodista.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Infante señaló que Cuevas ni siquiera le respondía a los mensajes, por eso hacía pública esta situación.

Después, ya que con esta primera acusación ella no contestó, Gustavo Adolfo ahondó en detalles, mencionó que todos los proyectos que tenía que realizar eran para resaltar la imagen de Sandra, diciendo que gracias a ella la alcaldía Cuauhtémoc estaba mejor, era más segura.

El periodista dio a conocer que la alcaldesa de la Cuauhtémoc lo contrató por unos publireportaje, en donde no hubo contrato, solo fue de pura palabra. credito:Youtube@Gustavo Adolfo Infante

El acuerdo inicial -sólo por el documental- era de 200 mil pesos mexicanos, pero ella le entregó un sobre con 150 mil pesos.

Pese a que le debía dinero, Cuevas continuó pidiéndole que la entrevistara y que participara en la conducción de GranDiosas, cosas que él hizo y tampoco recibió paga por esto.

Cuando el decidió hablar con el equipo de la alcaldesa para que le pagaran, ella negó que tuvieran una relación laboral, algo que él reconoció, pues nunca firmaron un contrato que avale que realmente ella le iba a pagar por estos servicios.

“Lo hablamos y no hay contrato, me dicen: ‘No hay contrato, no hay pago’. Dicen que Sandra no está dispuesta a pagar, yo por güey, no lo vuelvo a hacer, entonces tomé la decisión de bajar todos los reportajes”, dijo el periodista en su canal de YouTube.