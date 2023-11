Qué jugadores le impusieron a Tuca Ferretti en el Tri, ¿Ochoa fue uno de ellos?

Tuca Ferretti reveló que le impusieron algunos jugadores en selección mexicana (Archivo)

La selección mexicana poco a poco ha perdido credibilidad por su desempeño deportivo, así como por las decisiones administrativas que toma la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y los dueños de clubes. Algo que ha molestado a la afición ha sido el poco espacio que se da a nuevos jugadores que pasan por un buen momento deportivo y que podrían tener un espacio en el Tri.

Ante este panorama, Ricardo Tuca Ferretti se encargó de ventilar algo que se sospechaba pero que nadie se había animado a confirmar, la imposición de jugadores en las convocatorias del Tri por cuestiones de patrocinio. Durante la emisión de Futbol Picante, el Tuca fue cuestionado sobre su breve paso por la selección y se encargó de ventilar cómo su convocatoria fue limitada por los patrocinadores.

En su papel como analista deportivo, el Tuca aceptó que en 2018, cuando fue director interino, sí tuvo que llamar a futbolistas que querían los patrocinadores. Así que por cuestiones de imagen de la selección, algunos nombres tuvieron que figurar en la lista de convocados.

Tuca Ferretti dirigió a la selección en 2018, pero solo por unos meses (REUTERS/Henry Romero)

La lista del Tuca para los cuatro partidos que disputó fue de 25 jugadores en total, con ellos planteó una dinámica de juego que ilusionó a la afición, pero el proyecto no continuó, ya que Ferretti en ese momento no quería ser el director técnico de la selección mexicana.

¿Qué jugadores le impusieron al Tuca Ferretti en el Tri?

En la emisión de Futbol Picante, Álvaro Morales, Jorge Pietrasanta y Rafa Puente cuestionaron a Tuca sobre la gestión de la selección mexicana aceptó que sí tuvo que llevar a jugadores que requerían los patrocinadores. Aunque él no quería, tuvo que aceptar.

“En la selección, sí tenía que llevar a ciertos jugadores”

La revelación despertó gran inquietud entre los analistas de la mesa de debate, así que Alvarito Morales rápidamente le cuestionó de quién se trató, le pidió que diera nombres. Pero, Ferretti no aceptó y se limitó a decir “no, no tiene caso”, pero el Brujo Morales no se quedó satisfecho y realizó una dinámica para revelar qué jugadores habrían sido impuestos por la FMF y patrocinios.

El ex director técnico aseguró que por temas de patrocinios, tuvo que convocar a algunos jugadores en la Selección Mexicana. Crédito: X / Futbol Picante

“Profesor, no me diga nada, nada más con su mirada ¿le impusieron a Ochoa?”, fue la pregunta con la que interrogó al Tuca, así que con un solo parpadeo aceptó que el actual portero del Salernitana fue uno de los impuestos. Así que Guillermo Ochoa fue llamado a la selección del Tuca por la petición de patrocinios.

Los analistas recordaron el breve paso del Tuca en selección. “Fue el partido contra Estados Unidos, no, primero fue con Trinidad y Tobago, Argentina, después vino Estado Unidos y terminamos contra Panamá, cuatro partidos”.

Aunque Memo Ochoa en aquel momento era uno de los jugadores experimentados y destacados del Tri, algunos otros como Hirving Chucky Lozano también empezaban a tener presencia en el Tri. Debido a que el Chucky realizó un histórico gol en el Mundial de Rusia 2018, los patrocinadores se habrían concentrado en él y lo habrían convertido en la imagen oficial de la selección.

Memo Ochoa fue impuesto por los patrocinadores, según el Tuca (REUTERS/Kim Hong-Ji)

En consecuencia, el Chucky también habría sido otro de los solicitados por patrocinadores. El mismo caso ocurre con Edson Álvarez y Raúl Jiménez, quienes desde el Mundial 2018 aparecieron en diferentes comerciales de marcas del Tricolor y lo siguieron haciendo después de Rusia 2018.

¿Cuál fue la lista de convocados del Tuca Ferretti en 2018?

