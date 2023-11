Qué futbolistas planean regresar a Chivas para retirarse del futbol

Los jugadores que alguna vez usaron la camiseta del "Rebaño Sagrado" buscarían regresar para retirarse del futbol. (Archivo)

Las Chivas del Guadalajara son uno de los equipos que le costó, en el torneo de Apertura 2023 de la Liga MX, mantener un nivel de juego constante pues inició como uno de los favoritos al ganar sus primeros partidos con relativa tranquilidad para después, en distintas etapas del certamen, sufrir dos derrotas de 4 goles por cero, una contra su acérrimo rival el Club América y otro contra unos viejos conocidos como lo son Los Tigres.

Sin embargo, debido a su historia (y sin importar las malas rachas que puedan estar atravesando), el “Rebaño Sagrado” es considerado como uno de los equipos más importantes e incluso históricos del futbol mexicano, es por eso que regularmente está bajo los reflectores debido a las contrataciones que busca hacer, especialmente porque la escuadra se caracteriza por ser el único club que únicamente contrata jugadores con la nacionalidad mexicana.

Pero en ocasiones algunos de los jugadores que marcaron una etapa en el Club Guadalajara, levantan la mano para mostrar su interés en regresar a las filas y volver a vestir la camiseta de las Chivas.

En entrevista EXCLUSIVA con Azteca Deportes el jugador 'Cubo' Torres expresó su deseo de volver al Club de las Chivas rayadas al igual que a la Selección

El primero de ellos es el delantero mexicano Erick “el Cubo” Torres, que fue un referente en el ataque de las Chivas y poco a poco se ganó su titularidad. Para él sería un sueño cumplido poder volver al “Rebaño Sagrado”; sin embargo, ahora está enfocado en triunfar en Costa Rica, pero no descarta regresar a México en los años o inclusive meses próximos.

“Creo que cualquier jugador que haya sido de Chivas... aunque no seas canterano... ninguno dudaría en regresar... te dicen con los ojos cerrados que sí, si a mí me preguntas retirarme en Chivas, volver a jugar allá... para mí sería un sueño, sería magnifico... estoy en una buena etapa y me encantaría, ojalá que haciendo goles Chivas me volteará a ver, estoy trabajando para eso”, declaró Erick Torres en una entrevista exclusiva de TV Azteca.

El segundo jugador que buscará retirarse vistiendo la camiseta del Club Guadalajara es Marco Fabián, quien probó suerte en Europa y ahora buscaría regresar al futbol mexicano, pero con un equipo que defendió acérrimamente desde el mediocampo ofensivo.

Marco Fabián buscaría retirarse del futbol como jugador de Chivas. (Marco Fabián)

Y finalmente el tercer jugador que podría tener una gran posibilidad de volver a Chivas es Javier El Chicharito Hernández. El delantero tuvo un par de torneos destacados con el “Rebaño Sagrado”, inclusive logró ser campeón de goleo de la Liga MX vistiendo la camiseta rayada antes de probar suerte en Europa con los colores del Manchester United.

El jugador mexicano no renovó contrato con Los Ángeles Galaxy y la esperanza en los seguidores del club se encendieron pensando en que regresará al futbol mexicano con las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández no renovará con el LA Galaxy y consideran que podría regresar a Chivas. EFE/Armando Arorizo

En qué posición está Chivas en la Liga MX

Chivas, en el Apertura de la temporada 2023 - 2024 de la Liga MX, se encuentra en la cuarta posición con 27 puntos de 48 posibles hasta el momento. Se coloca en un sitio donde accedería directamente a la Liguilla del futbol mexicano; sin embargo, se tendrá que esperar a la última jornada para conocer sus resultados finales.

Únicamente le resta un partido que será contra los Pumas, pero recibirá a los felinos en casa, por lo tanto su afición espera que cierren el torneo con una victoria.