Marcelo Ebrard nuevamente posterga decisión sobre su permanencia en Morena

Marcelo Ebrard deberá decidir si permanece en Morena o si va en busca de la precandidatura presidencial con MC (Cuartoscuro)

Marcelo Ebrard pospuso por segunda ocasión el anuncio sobre su futuro político, a pesar de que este jueves 9 de noviembre se vence el emplazamiento para que la Comisión de Honor y Justicia de Morena diera una respuesta a la demanda de impugnación que el ex canciller presentó contra el proceso interno en el que resultó ganadora Claudia Sheinbaum Pardo.

Este jueves se contemplaba que Ebrard Casaubón decidiera si continúa en Morena o si finalmente concretaba su salida con la 4T luego que el partido se negó a reponer el proceso interno.

No obstante, trascendió que el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores optó por tomar un día más, o incluso, dos para anunciar la decisión sobre su futuro político.

Con esto, Marcelo Ebrard se encontrará al límite de tiempo, pues en caso de que decida marcharse a Movimiento Ciudadano únicamente tiene el domingo para inscribirse como precandidato a la presidencia de la República, conforme la convocatoria del partido naranja.

Marcelo Ebrard insiste en que seguirá luchando por llegar a la boleta electoral (X @m_ebrard)

Con este segundo retraso en su decisión, Ebrard esperará a que Morena anuncie este viernes a las cinco candidatas y cuatro candidatos a las ocho gubernaturas así como la jefatura de la Ciudad de México.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Ebrard optará por permanecer en las filas de Morena pese a la impugnación que presentó en septiembre. Además, dejó ver que el ex canciller seguirá en el movimiento sin pedir nada a cambio.

“Yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, lo sostengo, me consta. No sólo trabajamos juntos, sino nos tocó participar para ser candidatos a la Presidencia y se hicieron encuestas, y él aceptó el resultado sin pedir nada a cambio”, señaló el mandatario federal durante la mañanera.

Marcelo Ebrard, quien creó el movimiento “El Camino de México” tiene todavía la opción de buscar ser candidato presidencial a través de MC, pues Dante Delgado, coordinador nacional de ese partido, aceptó públicamente que el ex canciller podría competir como “aspirante externo”, pues los estatutos así lo permiten.

De ese modo, el sábado será el límite para que Ebrard decida si rompe con Morena para buscar una última oportunidad en el camino a la presidencia de la República.

En caso de ir a Movimiento Ciudadano, Ebrard deberá medirse ante el gobernador de Nuevo Léon, Samuel García Sepúlveda, quien este jueves presumió que se convertirá en el precandidato presidencial más joven de la historia. Previamente, aseguró que será el único competidor en el proceso del partido naranja.

Por su parte, el presidente López Obrador recordó que en 2012 compitió en la encuesta del PRD con Marcelo Ebrard para definir la candidatura presidencial, y en ese entonces Marcelo aceptó dejarle el camino libre, por lo tanto confió en que su ex canciller mantenga la unidad de la 4T.

El excanciller creo el movimiento "El Camino de México". (Cuartoscuro)

“Yo con Marcelo tengo este antecedente y ojalá y se dé la unidad pensando en el proyecto. Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar. Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un ‘grillo’, no puede llamarse político”, resaltó Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado ha asegurado que Marcelo Ebrard finalmente decidirá permanecer en las filas de la 4T, y le correspondería llegar al Senado de la República, donde será el coordinador de la bancada del partido en la próxima legislatura.

Esta semana Ebrard se reunió con los legisladores de Morena, PT y PVEM, que se sumaron a la corriente “El Camino de México” para definir el rumbo de este movimiento. Tras el encuentro del lunes, algunos de ellos aseguraron que seguirán al ex canciller en la decisión que él resuelva.