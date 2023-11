Pet Shop Boys en México: este será el posible setlist del dúo más exitoso en la historia del pop electrónico

Pet Shop Boys el dúo de synthpop originario de Reino Unido, ofrecerán dos conciertos en México. El primer show será el domingo 19 de noviembre en el festival Corona Capital 2023 y la segunda fecha pero en solitario, el lunes 20 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Las leyendas del electropop regresarán al país como parte de su gira mundial “Dreamworld: The Greatest Hits Live”, la cual ya ha recorrido gran parte del planeta. Y en esta ocasión Neil Tennant y Chris Lowe traerán toda la parfernalia para sorprender a su fans mexicanos que no los olvidan a pesar de que hayan pasado un poco más de 6 años desde su último show en tierras aztecas.

Su viaje comenzó en Milán en mayo de 2022, pasando por arenas de Europa y el Reino Unido con gran éxito. Hasta el mes de junio de este año, Pet Shop Boys lanzó SMASH - The Singles 1985-2020, la colección completa de sus singles a lo largo de 35 años de trayectoria.

El decimoquinto álbum de estudio, ya fue confirmado, está siendo producido por James Ford; sin embargo aún no cuenta con nombre oficial, el lanzamiento está previsto para abril de 2024.

Acerca de Pet Shop Boys:

El repertorio que los padres del house han estado interpretando en su tour, es un recorrido por 11 de sus 14 discos que conforman su carrera musical. Muy pronto sonarán en México, alrededor de 25 temas que surgieron desde los años ochenta (Please, 1986), hasta el más reciente lanzado en 2020 (Hotspot).

Suburbia

Can You Forgive Her?

Opportunities (Let’s Make Lots of Money)

Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You)

Rent

I Don’t Know What You Want but I Can’t Give It Any More

So Hard

Left to My Own Devices

Single-Bilingual / Se a vida é (That’s the Way Life Is)

Domino Dancing

Monkey Business

New York City Boy

Jealousy

Love Comes Quickly

Paninaro

You Were Always on My Mind

Dreamland

Heart

What Have I Done to Deserve This?

It’s Alright

Vocal

Go West

It’s A Sin

West End Girls