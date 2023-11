“No los van a descafeinar”: Javier Alarcón habló de la llegada de Faitelson y Marín a Televisa

Javier Alarcón habló sobre la llegada de los alumnos de José Ramón Fernández a Televisa. Foto: Especial

Uno de los movimientos que más resonó en la esfera del periodismo deportivo fue la llegada de David Faitelson y André Marín a la empresa TUDN. Aunque muchos aficionados criticaron la decisión de los comunicadores, Javier Alarcón brindó su punto de vista y negó que dicha acción vaya a representar un aspecto negativo en su trayectoria por los medios de comunicación.

Por medio de su canal de YouTube, el jefe de periodismo deportivo en la cadena Imagen Televisión dio a conocer una videocolumna en la que expresó su opinión en torno a la llegada de sus colegas a la empresa de la que llegó a formar parte. En ese sentido, celebró la decisión y aseguró que su discurso se mantendrá intacto.

“Yo supongo que no los van a descafeinar, que buscan que sean igual de crudos, analíticos y frontales que como lo han sido siempre. No sé si creen que tienen un déficit en ese sentido en este momento, pero me gusta que la intención sea señalarlo sin ningún cortapisas, incluso que entiendan que Televisa tiene que sacar las manos del futbol y que tiene que ser esto una correlación de fuerzas”, dijo.

¿Por qué llegaron André Marín y David Faitelson a Televisa, de acuerdo con Javier Alarcón?

Y es que, desde el punto de vista de Javier Alarcón, la intención de Televisa al incorporar a dos perfiles como David Faitelson y André Marín es la de abrir un espacio a la autocrítica al interior de la empresa. Incluso, adelantó que modificar el discurso de los personajes podría ser contraproducente para la industria, el Club América y la propia empresa.

“Me parece que es tiempo de que se entienda la autocrítica, en ese sentido me parece que es un muy buen esfuerzo el que se está haciendo. Ellos crecieron bajo la tutela de José Ramón Fernández, un indispensable a la hora de contar las últimas décadas en materia de contenidos deportivos, una institución”, continuó.

Otro de los aspectos que destacó de la llegada de los dos personajes a la empresa fue el acceso a la exposición mediática que tendrán, tanto en México como en los Estados Unidos, así como el salario al que tendrán acceso.

Aunque, tanto David Faitelson como André Marín, gozaban de posiciones de amplia relevancia en las empresas de las que llegaron a formar parte con anterioridad, es decir ESPN y Fox Sports, respectivamente, Alarcón expuso que arribarán a Televisa después de haber aceptado ofertas con amplio beneficio económico.

Incluso, lejos de criticar las declaraciones en las que Faitelson llegó a declarar que nunca trabajaría para la empresa Televisa, el periodista deportivo fue empático y justificó la llegada de los personajes como una oportunidad de mejorar sus percepciones salariales.

“Yo creo que David sabe que se equivocó en decirlo en decirlo y hoy no le quedó de otra, porque además somos trabajadores que buscamos lo mejor en lo económico como cualquiera. La oferta es irresistible con mucha mayor exposición y al mismo tiempo con mucho mejor sueldo porque no se están yendo por un sueldo igual o mucho más bajo, eso está clarísimo”, declaró.

Finalmente, Alarcón celebró el arribo de los alumnos de José Ramón Fernández a Televisa, a la cual catalogó como la de “mayor exposición de contenidos deportivos en México y Estados Unidos”. Dicha decisión les permitirá seguir desarrollando sus carreras.

“Me da mucho gusto por ellos porque se lo merecen. Han chambeado durante 30 años, son verdaderamente hechos en la trinchera. No sé si lo soñaron en algún momento, pero qué bueno que se les dio (...) Ojalá que les vaya muy bien, van a encontrar grandes compañeros ahí y una empresa que sabe hacer grandes contenidos así que esa es mi opinión. No los van a cambiar. Ahí ellos van a entender que no es cierto eso de que te dan línea”, finalizó.