¿Hugo Sánchez a TV Azteca?, la propuesta que le hicieron Martinoli y el Doctor García al exfutbolista

El Pentapichichi fue el primer invitado a "En Caliente" de TV Azteca Captura: ESPN

Un histórico programa de la televisión deportiva volvió a los canales de TV Azteca, Christian Martinoli, Luis García, David Medrano, Carlos Guerrero Warrior y Luis Roberto Alves Zague volvieron a emitir En Caliente. La noche del lunes 6 de noviembre volvió a transmitirse este formato de debate deportivo.

Y el primer invitado que tuvo el programa se trató de Hugo Sánchez, el legendario goleador de la selección mexicana y del Club Universidad Nacional. Pero, la aparición del Pentapichichi en una señal fuera de ESPN generó especulación entre los televidentes, ya que con los fichajes de TUDN, ya cualquier movimiento en las televisoras despierta interés.

Con esto presente, Martinoli y el Doctor García aprovecharon esta situación para insinuarle a Hugol la opción de que cambie de empresa y tenga un espacio en la televisión abierta. Por lo que le insinuaron una invitación a formar parte del equipo de Azteca Deportes.

¿Hugo Sánchez se va de ESPN?

En la presentación del programa, los del Ajusco se esmeraron en dar a conocer la visita de Hugo Sánchez al canal, por lo que realizaron una presentación detallada. Una vez que acabó la cápsula de presentación, el Doctor García fue el primero en darle la bienvenida a Hugo, y de paso, también ofrecerle la posibilidad de cambiar de trabajo.

“Estamos de regreso después de veinte y pico de años En Caliente y no podría ser de otra manera que con el futbolista más importante que ha tenido este país, Hugo, bienvenido a tu casa, aquí te vamos a tratar bien”, señaló.

Entre risas, los demás panelistas dejaron que continuara la presentación, fue ahí donde el exdelantero del Atlético de Madrid señaló que en Azteca Deportes siempre habrá un espacio para él, si así lo desea. Aunque no quiso meterse en problemas con la propuesta, Luis García sí enfatizó en posibilidad de que, si lo desea, pueda firmar con Azteca.

En la primera emisión de "En Caliente" tras su regreso a tv, Martinoli y el Doctor García lo invitaron a ser parte de Azteca Deportes Crédito: Twitter/ TV Azteca

“Esta es tu casa, TV Azteca, es más, deberías de venirte ya siempre para acá. Pero bueno, eso lo platicamos después. Bienvenido aquí a En Caliente, Hugo”

Sin dar paso a aceptar la invitación a seguir colaborando con ellos, el Macho agradeció la consideración. Se atrevió a aclarar cómo es que su empresa le permitió aparecer en la primera emisión de En Caliente y reveló el motivo por el cual aceptó ir al programa.

“Gracias por la invitación, cuando me dijeron pedí permiso y me dijeron que por supuesto que sí, se han portado excelente todos, como para decir que no, y yo encantado de estar aquí con ustedes”, comentó.

Hugo Sánchez estrenó "En Caliente" de TV Azteca (Twitter/ @AztecaDeportes)

A su vez, Christian Martinoli reconoció el aprecio que le tiene al exfutbolista y rectificó que en la televisora del Ajusco es muy querido. “Aquí te admiramos y te respetamos, Hugo, más allá de que yo pedí tu cabeza —como te lo dije— en aquel preolímpico ... la nobleza manda y por consecuencia estás aquí con nosotros porque nos haces el favor de acompañarnos”, apuntó el cronista.

Después de esas intervenciones, el programa siguió con su dinámica y quedó atrás la invitación del Doctor García. Y es que, pese a los comentarios que soltaron ambos analistas de Azteca Deportes para fichar a Hugo Sánchez, el comentario quedó en una broma, pues hasta el momento no habría señales de que ESPN tenga otra baja.

Y es que, con la partida de David Faitelson a TUDN de Televisa, en redes sociales la dupla cómica de Azteca Deportes ha debatido sobre la nueva línea editorial que tendrá el controversial periodista.

Faitelson volvió a avivar la llama de la competencia por el rating entre televisoras a través de sus incendiarios comentarios en redes sociales.