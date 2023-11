“Está desesperada”: Maryfer Centeno analiza las revelaciones de Kimberly Loaiza sobre infidelidad de Juan de Dios Pantoja

(Captura YouTube // Captura TikTok )

Kimberly Loaiza está envuelta en controversia una vez más por su relación con Juan de Dios Pantoja. En esta ocasión, la influencer dividió opiniones en redes sociales por publicar un video donde supuestamente revelaría todos los detalles sobre la infidelidad que habría sufrido por parte del padre de sus dos hijos, pero no respondió nada al respecto, por lo que fue tachada de mentirosa.

En medio del escándalo, Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de la influencer mexicana en los momentos clave de su video explicativo e igualmente arremetió en su contra por no decir nada sobre la traición tras anunciar el contenido con ese gancho.

La colaboradora de Hoy comenzó por señalar que Kimberly Loaiza se sentía estresada cuando comenzó el video, incluso aseguró que sus expresiones faciales eran frígidas.

“Es una postura cerrada, por lo tanto Kimberly Loaiza se está guardando toda la información posible, es decir, está censurando la información, está siendo muy cuidadosa, muy cautelosa con sus palabras pero que no piensa hablar de más”.

Según Centeno, la influencer mantuvo una postura cerrada en todo momento porque: “Se siente más fuerte que sus críticos”. Asimismo, señaló que en ciertas respuestas se mostró molesta y hasta desesperada por los cuestionamientos que le hicieron llegar sus seguidores a través de redes sociales.

Un ejemplo de esta situación ocurrió cuando le preguntaron qué había pasado con Juan de Dios Pantoja, pues su respuesta fue más allá de sus palabras: ‘Se quedó dormido’.

“El rostro es desafiante, las comisuras de los labios van hacia abajo, pero la mirada... parece que esto le está divirtiendo. Finalmente no dice nada y está ocultando toda la información posible, ella no quiere decir nada, lo que ella quiere es dejarnos en suspenso (...) Se tapa la boca, se está censurando”, contó Centeno.

Pese a ello, la grafóloga explicó que posiblemente Kimberly Loaiza ya está cansada de la controversia que existe en torno a la infidelidad de JD Pantoja.

“Pone la mano en la mejilla demostrando cansancio, hartazgo. La postura cerrada, así que no nos hagamos, no quiere contarnos nada, no entiendo para qué hace el video”, dijo.

Finalmente, Maryfer Centeno enfatizó en la respuesta que la influencer dio cuando le preguntaron sobre si la ‘infidelidad’ ocurrió cuando ya estaban separados desde hace un año, pero no decían nada por los proyectos que tienen en común.

“En derecho, cuando una persona no realiza una prueba, se da por cierto. Entonces, de alguna forma lo que está haciendo es afirmar (...) finalmente cuando tú puedes negar algo y no lo haces, parece más que lo estás afirmando”, concluyó.