Dónde está la bodega de inflables navideños con buenos diseños y buen precio en CDMX

(TikTok)

¿Todavía no guardas los espeluznantes adornos de Halloween ni has levantado la ofrenda de Día de Muertos? Pues no tardes más, tan sólo faltan unas semanas para que comience la mejor época del año y muchas familias ya están buscando las mejores decoraciones de Navidad para celebrar las fiestas decembrinas.

Además del tradicional árbol de Navidad, las coloridas esferas y deslumbrantes series de luces, no pueden faltar los espectaculares inflables navideños que siempre son un plus en las decoraciones navideñas más llamativas.

En esta ocasión, te presentamos tres opciones de bodegas donde podrás encontrar los mejores diseños a buen precio.

Horario de 10:00 a 21:00 todos los días. (TikTok)

En Novedades Julia podrás encontrar inflables de Santa Claus, osos polares, osos pardos, pingüinos, muñecos de nieve, perritos y hasta las conocidas como ‘bolas de nieve’ con hermosos paisajes en su interior.

Los precios de estas figuras van desde los 600 pesos (muñecos de aproximadamente 50 centímetros de altura) hasta los mil 450 pesos (figuras de alrededor 2 metros de altura).

La tienda se encuentra en calle Venustiano Carranza número 117, Centro Histórico, aproximadamente a una cuadra de Palacio Nacional y en contra esquina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La estación del metro más cercana es Zócalo-Tenochtitlan. de la línea 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña).

Los precios van desde los 600 pesos mexicanos hasta los 1450. (TikTok)

Inflables y luces navideñas en CDMX

Otra opción en el Centro Histórico de la Ciudad de México es Mundo Lucido, una tienda que además de una gran variedad de series de luces navideñas también cuenta con muñecos inflables alusivos a la Navidad: Santa Claus, cascanueces, duendes, arcos de dulces, muñecos de nieve, renos.

Se desconoce el rango de precios, sin embargo, se sabe que un cascanueces de aproximadamente dos metros de altura cuesta mil 350 pesos a menudeo y mil 206 pesos a mayoreo (tres piezas de la misma figura). Mientras que un Santa Claus de alrededor 50 centímetros tiene un valor de 540 pesos a menudeo o 497 a mayoreo.

Esta bodega se encuentra en calle República de El Salvador esquina con calle Santo Tomás del Centro Histórico de la Ciudad de México. La estación del metro más cercana es Candelaria, que conecta la línea 4 (Santa Anita - Martín Carrera) con la línea 1 (Pantitlán - Observatorio).

La tienda cuenta con envíos. (TikTok)

Inflables navideños y nacimientos en CDMX

Por último se encuentra la Galería Márquez, una bodega de muñecos inflables alusivos a la Navidad, luces y nacimientos. Se desconoce con precisión el rango de precios de sus productos, sin embargo, puedes pedir el catálogo a través de redes sociales.

La tienda se encuentra en calle Rafael Helidoro Valle número 240, Merced Balbuena, Venustiano Carranza, a una cuadra de la estación del metro Fray Servando de la línea 4 (Santa Anita - Martín Carrera).