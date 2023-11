Diputada del PRI corre a Jaime Maussan de San Lázaro y lo llama mitómano | VIDEO

Jaime Maussan durante la audiencia en la Cámara de Diputados. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

En medio de la caliente discusión sobre la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PEF), el ufólogo mexicano Jaime Maussan regresó a la Cámara de Diputados para realizar una segunda audiencia sobre Fenómenos Anómalos No Identificados, lo que causó descontento entre algunos legisladores, entre ellos la priista Cynthia López Castro.

Al terminar la ponencia del titular del programa Tercer Milenio ―quien además llevó de testigo al músico Claudio Yarto―la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no dudó en mostrar su rechazo hacia el investigador, a quien además tildó de mentiroso.

El incómodo momento quedó grabado en un video que fue compartido por la propia legisladora del tricolor a través de su cuenta de X (antes Twitter), en donde reprocha que la prioridad debería ser la discusión del PEF y la ayuda para Acapulco tras el paso del huracán Otis, no el hablar sobre marcianos.

La legisladora Cynthia López corrió al ufólogo Jaime Maussan al asegurar que en San Lázaro hay otras prioridades, como la discusión del PEF 2024. (X/@cynthialopezc1)

En las imágenes grabadas se ve a Jaime Maussan junto a su equipo, mientras la legisladora camina por delante de él y le dirige la palabra mientras éste, con cara de incomodidad, intenta no prestarle atención.

“Estamos discutiendo el presupuesto, no es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Esta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto, no le han dado un peso a Acapulco y usted aquí de visita. ¡No queremos a Jaime Maussan en la Cámara de Diputados!”, señala la diputada.

La política también comenta en el video que el personal del ufólogo incluso llegó a tocarla con el objetivo de callarla, sin embargo continúa diciendo: “¡Fuera Jaime Maussan y sus mentiras! Hay prioridades en la Cámara de Diputados, que es el presupuesto para Acapulco”, a lo que otra persona le contesta “por eso la humanidad no progresa”.

Proponen ley para transparentar información sobre OVNIS

CIUDAD DE MÉXICO, 07NOVIEMBRE2023. - Jaime Maussan, periodista mexicano, asistió a la Cámara de Diputados para participar en la segunda audiencia sobre la regulación de fenómenos aéreos anomalos. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Luego de una primera audiencia realizada en San Lázaro hace unas semanas que generó gran polémica a nivel mundial luego de que presentara “material biológico no humano” desencadenando debate sobre su veracidad, el ufólogo regresó una vez más al Pleno para retomar el tema.

Esta vez, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna anunció que presentará una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de fortalecer la claridad de la información respecto a fenómenos anómalos no identificados.

El legislador explicó que el periodista Jaime Maussan hizo una investigación de transparencia a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (Inai) y fue así como obtuvo evidencia de una entidad del Estado mexicano donde están los controladores aéreos que publicitaron grabaciones sobre fenómenos anómalos que habían visualizado.

Por ello consideró necesario reformar la ley “para que quede como algo público, cualquier dato, informe, video, o forma de conocimiento que se tenga por alguna autoridad de estos posibles fenómenos anómalos no identificados”.

Al respecto, Jaime Maussan celebró la “propuesta sin precedentes” y se dijo confiado de que esta ley, de ser aprobada, se convierta en ejemplo en muchos lugares del mundo.

Invita a Claudio Yarto

El vocalista de Caló decidió rapear y platicar sobre extraterrestres junto a Jaime Maussan Crédito: X: DiputadosOut

Por otro lado, el investigador del fenómeno OVNI destacó los avances en los estudios de los seres de características humanoides encontrados en Perú, así como la presentación de dos especies nuevas con sus respectivos estudios.

Señaló que no es una especie, sino que hasta el momento son tres las que se han investigado, pero “no son las únicas, hay más. El descubrimiento es mucho más grande de lo que pensábamos”.

Durante la realización de la Segunda Audiencia Pública para la Regulación sobre Fenómenos Anómalos No Identificados hubo diversos participantes, pero entre ellos llamó la atención la presencia del cantante del grupo Caló, Claudio Yarto.

Al tomar la palabra, el artista aseguró que desde su casa ha tenido la oportunidad de poder avistar diferentes objetos en el cielo que no se comparan con los ya conocidos como podrían ser aviones, satélites, estrellas fugaces o cometas.

“Me vine a meter a su conferencia, yo no soy científico, pero desde 1984 he tenido la suerte de ver, por primera vez, en el mar del universo... si usted quiere ver OVNIS tiene que voltear hacia arriba, desde ese año he tenido muchos avistamientos [...] he grabado muchos eventos que pasan, platillos, estelas, cilindros los pude registrar, vivo en un octavo piso [...] no tengo ninguna prueba científica, tengo los videos [...] sé que existen porque pasan todos los días”, manifestó y luego procedió a interpretar un rap sobre el cambio climático.

Por lo mismo, el nombre de Claudio Yarto y Jaime Maussan se posicionaron entre los temas más hablados de la red social X, generando debate entre quienes tomaron el tema con humor y quienes exigieron que haya más seriedad en el Congreso.