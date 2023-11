“Siempre estuve en contra”: Hugo Sánchez señala a los responsables del fracaso de México en Qatar

(Foto: Instagram/hugosanchez_9)

A casi un año de la eliminación de la selección mexicana de la Copa Mundial de Qatar 2022, el fracaso sigue siendo tema de discusión en algunas mesas de análisis. Durante su participación en el programa “En Caliente” de TV Azteca, Hugo Sánchez fue cuestionado y señaló a los responsables de la no clasificación de México a la eliminatoria del torneo.

Te puede interesar: ¿”El Macho” está vetado? Hugo Sánchez revela por qué no ha dirigido un equipo en la Liga MX

Durante la entrevista que el exfutbolista del Real Madrid sostuvo con Christian Martinoli, David Medrano Félix, Carlos Guerrero, Luis Roberto Alves “Zague” y Luis García, aprovechó para señalar como un error haber designado a Gerardo Martino como entrenador de la selección absoluta, pues aseguró que no tenía buena comunicación con el plantel.

“Señalar es muy fácil ahora pero yo lo estuve diciendo públicamente, no sé si lo escucharon o supieron, pero los que decidieron traer a un técnico que no es mexicano. Yo he estado en contra de eso siempre. Antes de ir a Qatar, cuando faltaban tres o cuatro meses, yo decía: ‘hay que destituirlo porque hace falta un revulsivo y no está porque no tiene motivación, confianza, no hay estilo. No se le notaba que iba a hacer algo”, dijo.

Hugo Sánchez señaló que los responsables del fracaso en Qatar fueron los directivos que designaron a Martino en la dirección técnica (REUTERS/Daniel Becerril)

Y es que lo que pareció una decisión acertada tras la salida del estratega Juan Carlos Osorio, con el paso de los meses comenzó a sembrar dudas entre la afición. La llegada de Gerardo Martino pareció tener buenos resultados en los primeros años. No obstante, tras el paso de la pandemia, el rendimiento y los resultados comenzaron a ser cuestionados.

Te puede interesar: Quién es Xavier Biscayzacú, el joven futbolista nacido en Veracruz que se pelean las selecciones de México y Uruguay

En vísperas de disputar los duelos correspondientes a la clasificación a la Copa del Mundo, Gerardo Martino comenzó a entregar malos dividendos. Incluso, perdió partidos cruciales como la final de la Copa Oro y de la Liga de Naciones de Concacaf en contra del combinado de los Estados Unidos.

El descontento se hizo notar entre la afición e, incluso, en los estadios se llegó a escuchar la consigna de “¡Fuera, Tata!”, pero la directiva de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió continuar adelante con el nombramiento del argentino, quien consolidó la eliminación de la selección en la etapa de grupos.

La Selección Mexicana no pudo meterse a la Fase Final en Qatar 2022, y en En Caliente revaleron quienes pudieron ser los culpables del fracaso

¿Cómo se pudo haber evitado el fracaso en Qatar, según Hugo Sánchez?

De acuerdo con Hugo Sánchez, la solución para evitar el mal papel que realizó el combinado nacional en el Mundial de Qatar hubiera sido la designación de un entrenador de origen mexicano. Al respecto, criticó que hayan decidido esperar a que el contrato con Martino finalizara para evitar el pago de una cláusula por finalización anticipada.

Te puede interesar: Javier Alarcón juzga el apoyo de la afición mexicana a Javier Hernández: “En México le ponen muchos ‘peros’ a Chicharito”

“Los que tenían que tomar la decisión no lo hacen y están esperando algo, a finiquitar un contrato. (Eso hubiera beneficiado a Gerardo Martino con) dinerito al banco, me voy a Europa o a Estados Unidos, apapachado por amigos míos y todo eso”, expuso.

De igual forma, deseó que la decisión anhelada por él hace un año atrás se pueda materializar con la llegada de Jaime Lozano al banquillo, a quien consideró como el personaje indicado para tomar las riendas de la selección mexicana y encaminarla en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026 en el país, así como en los Estados Unidos y Canadá.

Hugo Sánchez calificó como un acierto haber designado a Jaime Lozano en el banquillo de la selección mexicana (Credito:Cuartoscuro)

“Entonces, necesitamos profesionales y la gente que decide tiene que ser profesional y responsable de que cuando se tome una decisión debe tomarse como, por ejemplo, la de ahora, de que se quede Jaime Lozano”, reiteró ante los cinco panelistas que le pidieron dar su punto de vista.

Cabe mencionar que Hugo Sánchez ya fue entrenador de la selección mexicana en el año 2000, así como entre 2006 y 2008, aunque no logró trascender en ninguna de las dos etapas.