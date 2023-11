Sandra Cuevas negó traición a la oposición: “Yo no tengo dos caras”

La alcaldesa de Cuauhtémoc explicó si traicionaría o no al Frente Amplio por México (X/@SandraCuevas)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, negó tener intenciones de traicionar al Frente Amplio por México de cara a los comicios del próximo año y advirtió que si algún día le realizaran dicho acto a ella, se alejaría de la vida política, esto en el contexto de la elección de la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Durante la presentación de su nuevo gabinete político, la edil aseguró que no se conduce con dos caras ni juega para dos amos, por lo que sentenció que ella sigue trabajando por la alianza opositora que conforma el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Yo no tengo dos caras, tengo una. Tengo una sola forma de ser. Yo no puedo (estar) aquí y allá, porque el que juega con dos amos, siempre con uno va a quedar mal”

Sandra Cuevas aseguró que si recibe una traición al interior de la oposición, podría retirarse (X/@SandraCuevas_)

Asimismo, dejó en claro que en caso de que ella sea la persona traicionada durante la competencia interna, entonces dará las gracias y se retirará, ya que no puede estar rodeada de personas que faltan a su palabra o que no tienen valores.

“Aquí vamos en una sola línea y la línea es con la alianza. El día que a mí la alianza me traiciona, no cumpla con lo acordado, entonces diré ‘muchas gracias, me retiro’, pero nada de traiciones, porque eso es de gente basura, de gente sin principios, son valores, sin palabras y gente a la que no le importa la ciudadanía”, continuó.

Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con nuevo gabinete

Tras algunos despidos en la administración de la demarcación, Cuevas Nieves anunció la nueva conformación de su equipo de trabajo rumbo al cierre de su trabajo, pues conviene recordar que en 2024 se renovará la titularidad de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo a lo que explicó, ha despedido a diversas personas a las que presuntamente se les comprobó actos de extorción y advirtió que son actos que no permitirá en las personas que están cercana a ella, razón por la que se modificó la conformación de su gabinete.

“Los habitantes de la alcaldía son nuestros patrones”

Sandra Cuevas tendrá nuevo gabinete (X/@SandraCuevas_)

Así quedó el nuevo gabinete de Sandra Cuevas: