Pepillo Origel arremetió contra Shanik Berman y la llamó “hocicona”

Juan José Origel negó alguna vez haber dicho que está enamorado, como afirmó Shanik Berman

Después de haber sido colaboradores en Con Permiso, Juan José Origel sacó del programa a Shanik Berman por hablar de él, incluso la llamó “hocicona”.

Fue durante la más reciente edición de Con Permiso que Pepillo estalló en contra de su excompañera y amiga por decir que él está enamorado de una persona mucho menor que él. Por decir esto, Juan José le aseguró que no volverá a su programa.

“¡Shanik! Aquí no te vuelves a aplastar nunca por andar hablando de mí, de hocicona”

Pepillo aseguró que Shanik es una "hocicona" por decir que él está enamorado Crédito: TelevisaUnivision

Martha Figueroa se burló de él ya que, al contrario de Juan José, ella ya pensaba que pasaría algo entre ellos.

Agregó que no sólo está enojado con él, sino con todas las personas que hablaron sobre su vida amorosa, negó haber dicho que está enamorado porque no piensa que sea algo que pueda hacer a sus 76 años de edad.

“Toda la gente que habló de mí, son puras mentiras, yo fui con Matilde y le dije: ‘Ay, sí estoy enamorado...’, ¿me voy a estar enamorando? No me enamoré cuando tenía edad, pendej**”, dijo el presentador.

Las declaraciones de Pepillo Origel que causaron la controversia

Origel está con una persona más de 40 años menor que él Crédito: YouTube Matilde Obregón

La nueva pelea entre Juan José y Shanik Berman inició debido a que él reveló en entrevista con Matilde Obregón que actualmente está interesado en una persona que recientemente conoció, pero que no está realmente enamorado.

Sus declaraciones dieron de qué hablar ya que dicha persona vive en Dubai y tiene 30 años, es decir, es más de 40 años menor que él.

“Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hacía mil años que no sentía, así, te lo juro”

Pepillo prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público, por ello nunca ha hablado de sus parejas (Cuartoscuro)

Pese a que dijo que dicha persona lo hizo sentir especial y que aún no formalizaban su relación, pero sí querían hacerlo, recalcó que no podía decir que está enamorado ya que no es algo que pueda hacer a su edad.

“Digo, yo ya no tengo edad de estarme enamorando ni de andar haciendo esto ni nada, pero me encontré a una persona que realmente merece mucho la pena, entonces me vine feliz”, compartió el conductor.

Agregó que esta relación va en serio ya que piensa en presentarle a su familia que vive en León, Guanajuato; sin embargo, hasta el momento de la entrevista, ni siquiera sus hermanos sabían de esta nueva persona que se estaba integrando a su vida. Por esto es que Juan José se enojó.

Esta no es la primera vez que relacionan a Origel con alguien o que dicen que está enamorado, pero sí la primera en que él habla sobre sus romances (YouTube/Juan José Origel)

Inclusive, aseguró que por ahora sus perros son más importantes que cualquier otra persona en su vida y ellos eran los únicos seres de los que se podía considerar enamorado.

En Con Permiso señaló que esta noticia había trascendido hasta en el primer periódico que trabajo en León, pues ahí también dijeron que él estaba enamorado y todos estaban hablando sobre su vida amorosa, cuando él sólo mencionó que conoció a una persona en la que estaba interesada.

Aunado a esto, en la entrevista con Matilde Obregón mencionó que no quería dar más detalles sobre este nuevo romance, por eso no dio el nombre de la persona ni dijo de qué forma la conoció.

Pepillo Origel reveló que conoció a su nueva pareja en Madrid y es mucho menor que él (IG/juanjoseorigel)

Cabe recordar que Pepillo Origel a lo largo de su carrera ha sido hermético con su vida amorosa; las únicas ocasiones que se ha sabido de alguna de sus supuestas parejas ha sido porque ellos hablan.

En múltiples ocasiones lo han relacionado con personas que son sus amigos o conocidos, tal es el caso de Eduardo Verástegui. Sobre este supuesto romance, Juan José ya lo desmintió.