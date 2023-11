Flor Rubio GOLPEA en vivo a Luz Elena González en ‘Venga La Alegría’ |VIDEO

Flor Rubio golpea en vivo a Luz Elena González en ‘Venga La Alegría’

Los cambios del elenco estelar de Venga La Alegría a lo largo de este 2023 no han sido del total agrado de los televidentes, por lo que en redes sociales en más de una ocasión se han manifestado en contra de algunos de sus nuevos conductores. Así ocurrió de forma reciente luego de que durante la dinámica Sin palabras, Flor Rubio golpeara en el rostro con un dado gigante a Luz Elena González, quien se sumó al matutino de TV Azteca un par de meses atrás.

El viral momento, que compartió el programa en su cuenta de TikTok, ocurrió el pasado lunes 6 de noviembre, mientras la plantilla realizaba su clásico juego de dinámica en la que tienen que aventar dicho dardo para ver la puntuación que su participación tendrá o si existirán giros en las dinámicas positivos o negativos, según el número que les resulte ganador.

Al ser el turno de Flor Rubio y sin percatarse que la ex pareja Luis Miguel se encontraba en su parte trasera, la conductora arrojó con gran fuerza el objeto, que terminó golpeando el rostro de la actriz con gran fuerza y causando momentos de tensión y preocupación.

La conductora de espectáculos ha recibido comentarios positivos tras el incidente con su compañera Crédito: TikTok/ Venga La Alegría

Sin embargo, el incidente no trascendió a mayores y ya brazadas, la ex presentadora de La Oreja y la actriz de Mi fortuna es amarte le aseguraron a los televidentes que todo había quedado en “rose”, agregando que la situación no escaló a mayores o Luz Elena González se lastimó severamente como en un primer momento se pensó.

Internautas reaccionan a golpe de Flor Rubio hacia Luz Elena González

Cobrando gran viralidad en TikTok el momento, fans del matutino han dejado entrever que más allá de causarles gracia, fue un “desquite” debido a que la conducción de Luz Elena González no les ha convencido del todo.

“Flor hizo lo que muchas pensábamos”. “Eso no fue sin querer, sí está viendo que va justo detrás de ella porque acaba de pasar antes de tirar, que se de vuelta para no lastimar a nadie”. “Dice Flor que fue sin querer queriendo”. “Flor aplauso y más aplausos”. “Ya van dos veces que la Flor le pega a Luz Elena”. “Tal vez así se aviva esa señora”. “Bueno, aunque sí fue sin querer, la verdad es que Elena no convence, hasta cae gorda, así que más de uno aquí está demostrando con sus burlas que disfrutó el momento ja, ja, ja”, se puede leer en los comentarios del viral video en TikTok.