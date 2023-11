Enrique Guzmán negó a su nieta: “No sé quién es Frida Sofía”

Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán, por lo tanto nieta de Enrique Guzmán. (Foto: Cuartoscuro)

La familia Guzmán no logra recuperar la estabilidad y alejarse de los reflectores de la opinión pública debido a las múltiples polémicas que los rodearon en los últimos años, como el de su hijo Luis Enrique que negó al hijo que comparte con Mayela Laguna, menor de edad al que supuestamente le hizo una prueba de paternidad.

Lamentablemente, en lugar de resolver los primeros conflictos en los que estuvieron inmersos, estos parecen seguir incrementándose y ahora fue el propio Enrique Guzmán quien se colocó bajo la mirada de la controversia al negar a su nieta durante un encuentro breve con los medios de comunicación.

No sería la primera vez que el cantante niega a algún miembro de su familia pues con el hijo de Luis Enrique y Mayela Laguna dio las mismas declaraciones diciendo que él no “lo conocía”, porque “ni siquiera era suyo”, pero ahora los ataques fueron en contra de su otra nieta, Frida Sofía.

El conflicto entre Frida Sofía y Enrique Guzmán surgió en el pasado. (Instagram/@ifridag//@eguzmanoficial)

Primeramente lo cuestionaron sobre la problemática de un supuesto video donde aparece el cantante y presuntamente comete abuso de índole sexual, material audiovisual que se rumoró tiene en su poder su hija Alejandra Guzmán, pero que él también negó su existencia y aseguró que no sabe nada del tema.

“Yo no tengo nada qué decir... ¿No he visto nada, tengo costumbre de violar señoritas o niñas? Seguramente no le pagaron... no conozco, no he oído nada ni estoy enterado, no sé si lo tenga Alejandra, no sé de qué video me hablas, como tengo fama de ser violador de niños de toda la vida... están locos”, declaró Enrique Guzmán.

Después fue cuestionado por la prensa que cuál era su opinión al respecto de que ahora se había sumado gente para apoyar y creerle a Frida Sofía y sus declaraciones en contra del famoso cantante y fue aquí donde desató la polémica al negar a su nieta diciéndolo lo siguiente:

La hija de Alejandra Guzmán denunció públicamente a Enrique Guzmán por un supuesto abuso en su contra. | @ifridag.

“¿Frida Sofía? Ahhhh... no sé quién es Frida Sofía ¿Es el nombre de la niña? (negando a su nieta) #lla puede decir lo que quiera... es su palabra contra la mía, qué más quieren que les diga, no tengo idea de lo que me están hablando”.

El cantante se mostró sorprendido por las acusaciones que recaen en su contra, pero las negó todas diciendo que él no tiene fama de ser un violador. Después le preguntaron sobre su opinión de que la niña que aparece en el video a lo que él dijo que ni siquiera los conocía.

“¿Quién es Mayela? No sé quién es Mayela... la señora que dice... que lo exponga, habría que verlo, es interesante, te apuesto a que no se atreve, ni me preocupa... no conozco nada de eso”, declaró Enrique Guzmán.

Enrique Guzmán se burló de las acusaciones que ha hecho Mayela Laguna, su exnuera, sobre él Crédito: TV Azteca

¿Por qué surgió el conflicto entre Enrique Guzmán y Frida Sofía?

Frida Sofía, en el 2021, reveló en una entrevista televisiva que presuntamente Enrique Guzmán cometió abuso sexual en su contra cuando la joven tenía 5 años de edad. Ella explicó que el cantante la tocó indebidamente en sus partes íntimas. Asimismo, ella precisó que desde siempre le tuvo miedo a su abuelo.

El famoso cantante dijo, en ese momento, que temía por la salud mental de su nieta y que preferiría que ella estuviera tratándose con un psiquiatra, negando todas las acusaciones en su contra.

El conflicto llegaría a tribunales de Estados Unidos, pero finalmente Frida Sofía no procedió con la demanda, pero se generó un distanciamiento con su mamá Alejandra Guzmán que hasta la fecha no ha podido solucionarse.