Adrián Rubalcava se ausentará de su cargo por 15 días; buscará candidatura de FAM en la CDMX

El aspirante a candidato de la oposición está afiliado al PRI desde 2012. Foto: FB/Adrián Rubalcava Suárez

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, notificó al Congreso de la Ciudad de México que tomará una licencia de 15 días; tiempo que aprovechará para buscar la candidatura de la Jefatura del Gobierno por parte del Frente Amplio por México (FAM).

Durante la sesión ordinaria de este martes, el Congreso capitalino notificó que Rubalcava se ausentará entre el 7 y 21 de noviembre de 2023, por lo que Carlos Alberto Gómez Hernández, en su carácter de Director General de Obras y Desarrollo Urbano, quedará a cargo del despacho de los asuntos de la administración pública.

“Por medio del presente oficio, me dirijo para solicitar en términos de lo establecido por el artículo 65 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se autorice la ausencia temporal por el periodo comprendido del 7 al 21 de noviembre”, se lee en la misiva.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava. (Foto: Cuartoscuro)

Luego, a través de X ―antes Twitter―, el funcionario confirmó la separación temporal de su cargo junto a un video de 10 minutos de duración. En él habla sobre su trayectoria política y su “amor” a la demarcación.

“Ésta es mi carta de despedida, me dirijo a ustedes con un nudo en la garganta, lágrimas en los ojos y un profundo sentimiento de gratitud en el corazón. Es un sentimiento agridulce para mí, ya que me despido de un lugar al que amo y al que he tenido el honor de servir”, se escucha en una parte del video.

Dejó claro que su permiso responde a su deseo de participar en la contienda interna de la coalición ‘Va por la Ciudad de México’, misma que se registró ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) el pasado domingo.

El funcionario buscará la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024.

Pide equidad en el proceso interno del FAM

Este mismo martes, Rubalcava hizo un llamado al PRI, PAN y PRD para que se realice un proceso de selección de candidato limpio y equitativo, por lo que pidió que las reglas sean claras y la competencia sea justa y transparente.

Adelantó que, en caso de ganar la candidatura, se centrará en cuatro puntos:

Garantizar la seguridad. Asegurar el abastecimiento de agua. Crear oportunidades económicas para todos. Mejorar el transporte público.

“Juntos, como el dragón, nuestro símbolo de fuerza y sabiduría, lucharemos por una Ciudad de México segura, próspera y bien conectada”, aseguró.

Cabe destacar que, de acuerdo con la última encuesta realizada por la empresa Masive Caller, el alcalde de Cuajimalpa se posiciona como el segundo favorito de la oposición (con 21.9%), solo por debajo del dirigente de la alcaldía Benito Juárez, el panista Santiago Taboada.

Santiago Taboada se ha convertido en el perfil favorito de la oposición. (Foto: Archivo)

¿Problemas en el paraíso? Rubalcava y Cuevas buscan la Jefatura de Gobierno

Durante las últimas semanas, los rumores de un posible romance entre Rubalcava y Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, han crecido con rapidez.

Esto luego de que ambos aspirantes a la candidatura del FAM subieron fotografías y videos de una romántica velada a sus redes sociales, en las que incluso se dejaron ver abrazados.

(X @AdrianRubalcava)

No obstante, los dos sostienen que lo único que existe es una muy buena relación de amigos.

Se tiene previsto que tanto Cuevas como Rubalcava se registren el próximo 15 de noviembre y entonces compitan por un lugar dentro del proceso interno capitalino.

Será hasta el 3 de enero de 2024 cuando se dé a conocer a la o el ganador, mismo que será seleccionado a través de foros y una encuesta.