Por qué MC “le hace el trabajo sucio” a Morena, según el PAN

Marko Cortés volvió a criticar el gobierno de AMLO (PAN)

La disputa entre las fuerzas políticas continua; esta vez fue el turno del líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, quien inició la precampaña local de Jalisco atacando el supuesto pacto entre Movimiento Ciudadano (MC) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante su evento realizado este 5 de noviembre para afinar la contienda del 2024 en la entidad, el blanquiazul acusó a Morena y al partido naranja de tener acuerdos para beneficiar al partido de mayoría. Destacó que MC no es un partido de oposición al Gobierno federal, pues existe un claro vínculo entre él y la fuerza guinda para llevar a abajo las medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la paridad de género.

Según el presidente nacional del PAN, los emcistas han levantado quejas y demandas por la cuota de candidatos y candidatas, pues a las nueve entidades a competir, los partidos políticos deberán postular 5 mujeres y 4 hombres. Sin embargo, estas inconformidades por parte de los integrantes naranjas para revertir la medida solo tendrán beneficio para los morenistas.

Cortés Mendoza destacó que MC ha “hecho el trabajo sucio” al partido guinda, pues en Jalisco, MC cuenta con buenos aspirantes para renovar la gubernatura a diferencia del oficialismo.

“No crean ustedes que es porque el MC traiga cinco candidatos muy fuertes a gobernador. Es claro que le está haciendo el favor MC a Morena, porque Morena si tiene un verdadero problema en sus postulaciones de varones que ya tenían comprometidos y que este acuerdo del INE los complica, pero le está haciendo nuevamente el trabajo sucio a Morena. Así con claridad lo decimos”, destacó en su discurso.

Aunado a esto, el panista señaló y criticó que ambas fuerzas políticas se hagan llamar Movimientos y no partidos que no siguen sus principios. Esta no es la primera vez que el PAN, que integra el Frente Amplio, antes Va por México, junto al PRI y PRD, se lanza contra MC por no sumarse a la oposición y ayudar a Morena para dividir el voto.

“Es doloroso ve la corrupción que hay en este gobierno, solapada, y es horroroso ver también los claros vínculos entre el gobierno emecista con el gobierno morenista. Ambos se dicen movimientos, pero en realidad son partidos políticos de intereses, porque cuando uno realmente quiere que las cosas cambien, no debería haber titubeos. Por un lado, se decía que no se estaba de acuerdo en que jugaran de manera solos, pero terminan haciéndolo”, destacó el blanquiazul.

Por último, el dirigente indicó que su partido y la alianza de oposición no recibirá a Movimiento Ciudadano, en el caso de que decían integrar la oposición ante los acuerdos que sostiene con el oficialismo a pesar de calificarse como de oposición.

“Hay evidentes acuerdos entre el partido MC y Morena, eso no lo vamos a permitir, y por eso parte de la definición que hemos asumidos es: MC, al estar por debajo de la mesa acordados con Morena, no serán bienvenidos en esta coalición del Frente Amplio por México”, declaró

PAN-PRI-PRD vs Movimiento Naranja

Las elecciones federales del 2024 han enmarcado una disputa entre la triada de Acción Nacional, el Sol Azteca y el tricolor se han enfrentado con las dirigencias del partido naranja por no querer integrar a la oposición que pueda hacer un contrapeso electoral al partido de mayoría.

Los líderes del Frente han acusado que estas posturas por parte de los emcistas se debe a estrategias con Morena, no obstante, a pocos días de que se lleven a cabo el inicio de las pre campañas, el partido naranja ha comenzado a perfilar a sus mejores entidades, no solo para la renovación presidencial, sino para las 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El anunció de Samuel García, mandatario de Nuevo León, para ir por la candidatura por la presidencia de la República, pone a MC como un partido más en la competencia y quien contendría, en caso de ser el seleccionado, con Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de los Comités en Defensa de la 4T, y Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata virtual del Frente Amplio.

Cabe recordar, que el gobernador nuevoleonés fue amenazado por los líderes del PRI-PAN-PRD, los cuales habrían indicado que, en el Congreso de la entidad, los partidos, que son la mayoría, votarían en contra de dicha decisión para evitar dividir el voto.

“Hemos platicado con los dirigentes nacionales y todos que si él presenta la solicitud de licencia, el voto de los diputados va a ser en contra. Para que no se haga la víctima después de que no queremos que compita, no, que se ponga a jalar, que se ponga a trabajar y va a quedar evidenciado que se utiliza el aparato del Estado para amedrentar a los legisladores, es para hacerle el servicio a Morena”, destacó el presidente nacional del PRI Alejandro Alito Moreno en un evento en Nuevo León el pasado 14 de septiembre.

A pesar de ello, este 5 de abril confirmó que en el 2024 iría con su partido para la presidencial, luego de que le fuera otorgada la licencia temporal para separarse de su cargo por un tiempo de seis meses.

“Está todo listo para registrar el día 12, ya dije públicamente que se queda Javier de encargado...El 12 de noviembre nos registramos ante Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, ¡ánimo!”, destacó ante medios de comunicación.

Por su parte, MC ha asegurado que a pesar de las insistencias del Frente Amplio, no se unirán con “la vieja política”. Para ello, implementaron una campaña en contra del PRIAN, a los partidos que señalaban de buscar el poder sin propuestas.

Dante Delgado, líder nacional de MC, destacó las posibilidades de que su partido gane las elecciones en el 2024, sobre todo ante el reconocimiento que cuenta la fuerza política en comparación de Morena ante las elecciones del 2018.

“Las encuestas confirman que una gran mayoría de mexicanos están en contra de que nos unamos a las alianzas de la vieja política. Además, 6 de cada 10 personas nos consideran la única opción política distinta. Si nos unimos a una alianza, dejamos a México sin opción (...) la única fuerza que representa futuro y cambio, que tiene personajes nuevos, jóvenes, preparados, una agenda progresista y los mejores gobiernos”, destacó el líder naranja en un video mensaje.