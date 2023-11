Morena arrancará precampañas el 11 de noviembre en CDMX y ocho estados

Mario Delgado aseguró que el sábado 11 de noviembre arrancarán las precampañas. (X/@mario_delgado)

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que a partir del sábado 11 de noviembre su partido arrancará las precampañas en la Ciudad de México y los ocho estados en que se renovará la gubernatura en 2024.

Delgado Carrillo recordó que el viernes 10 de noviembre finalmente se darán a conocer a las y los ganadores de los procesos internos y de forma inmediata todos iniciarán el periodo de precampañas, pues en la capital mexicana, Jalisco y Yucatán este periodo empezó de manera formal desde este domingo 5.

“Nosotros no hemos decidido a nuestros precandidatos y precandidatas; lo vamos a decidir hasta el próximo viernes 10 de noviembre y en ese momento vamos a registrar a estos perfiles para que inicien su precampaña, porque hay dudas de si estamos en falta por no haber arrancado hoy. Es un derecho de los partidos hacer precampaña y lo vamos a hacer a partir del 11″, detalló el líder morenista.

Mientras que Morena ordenó este fin de semana a todos sus aspirantes detener cualquier actividad hasta no dar a conocer a los ganadores de las encuestas, en la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano empezó este domingo sus actividades de precampaña, con Salomón Chertorivski.

Mario Delgado, quien estuvo este domingo en el Estado de México acompañando en un evento a Claudia Sheinbaum, aseguró que Morena respetará el criterio de paridad de género, por lo tanto el próximo sábado al menos cinco mujeres entrarán en la fase de precampaña.

Delgado, quien hoy cumplió tres años al frente de la dirigencia nacional del partido, tiene el reto de sacar adelante las candidaturas en ocho estados y la Ciudad de México sin fracturas, pues él mismo reconoció tener la seguridad de que más hombres ganaron la encuesta, sin embargo, tres o cuatro no podrán ser los abanderados al gobierno estatal, pero en su lugar se les ofrecerá una candidatura al Senado de la República.

De acuerdo al plan original, Morena debía anunciar a los ganadores de los nueve procesos locales desde el 30 de octubre y este 5 de noviembre, estaría arrancando precampañas en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, entidades donde el PAN ya empezó a movilizarse desde hoy.

“Nosotros vamos a respetar el tema de la paridad en el momento que hagamos definiciones de precandidatos y precandidatas. Entonces no pasa nada. No tiene consecuencia jurídica que no estemos arrancando el día de hoy las precampañas”, aseguró Delgado, dirigente nacional de Morena.