Lía Limón pedirá licencia para separarse de su cargo, pero no tendrá que someterlo a votación en el Congreso de la CDMX

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, optará por otro método para separarse de su cargo y poder así participar en el proceso de selección del Frente Amplio por México, para definir al candidato que contendrá por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), esto después de que el Congreso le negara la primera solicitud formal que hizo para separarse de su cargo.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa compartió un video donde informó que presentará una licencia de 15 días, como lo hizo Sandra Cuevas alcaldesa de Cuauhtémoc, misma que no tiene que ser aprobada ni someterse a votación en el Congreso de la CDMX, de este modo buscará participar y ser la candidata de la coalición del FAM.

“He tomado la decisión de presentar una licencia por 15 días para ausentarme de mis funciones como alcaldesa, que no es necesaria someter a votación en el Congreso de la #CDMX. Estoy lista, no me van a detener, porque los chilangos merecemos más”, escribió en la descripción del video que publicó en su cuenta oficial de X.

La alcaldesa de Álvaro Obregón aseguró que Morena le tiene "pavor"

La alcaldesa acusó a los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de negar su solicitud de licencia, lo describió como una “negativa gandalla” por parte de los funcionarios. Asimismo, aseguró que ella será la abanderada del FAM para el proceso electoral del año entrante.

Además hizo un llamado a sus simpatizantes para que asistan al Congreso de la Ciudad de México para presentar su notificación de licencia por los próximos 15 días, la cita es a la 10:00 horas.

