Congreso de la CDMX postuló eximir del programa “Hoy No Circula” a Productores Agropecuarios

Miembros de las nueve fracciones y asociaciones parlamentarias que conforman el Congreso han emitido una solicitud conjunta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) en la que se pide la exención de los productores agropecuarios del programa “Hoy No Circula”.

La petición surge para garantizar la continuidad de la producción y distribución de alimentos en la capital, especialmente en el escenario donde las restricciones de movilidad tienen un impacto especial en los vehículos de carga pesados, utilizados en la carga de abastecimiento de productos agrícolas.

Debido a ello, la solicitud se plantea para que la comisión emprenda una circular para llevar a cabo modificaciones legales que respalden la anulación de productores agropecuarios en el marco del programa “Hoy No Circula” y con ello agilizar su movilidad.

Estas reformas estarían orientadas a permitir el libre tránsito de vehículos de carga involucrados en la distribución de alimentos, en particular aquellos que proveen a la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) en la alcaldía Iztapalapa.

Con ello se obtendría la posibilidad de permitir que dichos vehículos puedan circular sin restricciones hacia los mercados y puntos de venta en las 15 demarcaciones territoriales restantes, lo que garantizaría un flujo ininterrumpido de alimentos hacia la población.

Estado de la solicitud

La solicitud, hasta el momento, ya fue aprobada en el Congreso y se plantea como objetivo central que la Came considere la totalidad de un decreto que reforma el artículo 139 y añade un artículo 139 bis a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México.

Este decreto, que entró en vigor el 4 de mayo de 2023 y fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, tiene como finalidad principal eximir a los productores agropecuarios del programa “Hoy No Circula” debido a la esencialidad de su labor en el suministro de alimentos a miles de familias.

Además, se reconoce que muchos de estos productores carecen de los recursos económicos necesarios para adquirir vehículos de modelos recientes que cumplan con las restricciones del programa, lo que dificulta su capacidad de operar sin limitaciones.

No obstante, una de las complejidades que se han identificado en este proceso es que el Gobierno de la Ciudad de México no posee la autoridad necesaria para llevar a cabo modificaciones unilaterales en el programa “Hoy No Circula”.

En su lugar, esta facultad recae en la Comisión Ambiental, lo que ha generado la necesidad de gestionar la implementación de las reformas aprobadas en noviembre de 2022.

Dependiendo de la cooperación de otros organismos para llevar a cabo esta reforma, se han planteado desafíos adicionales que requieren una coordinación efectiva y el compromiso de las autoridades pertinentes.

En palabras del coordinador de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal, el congresista Jorge Gaviño Ambriz, esta situación ha agregado una complejidad adicional al proceso de convertir una reforma concebida para generar un impacto positivo en el sector agropecuario en una realidad palpable.

La dependencia de terceros organismos destaca la importancia de la colaboración y coordinación en la implementación de estas reformas, lo que ha generado un contexto desafiante en la lucha por garantizar la viabilidad de la producción y distribución de alimentos.

Exención ya existente

Actualmente el programa “Hoy No Circula” en la Ciudad de México ya contempla una serie de exenciones para vehículos específicos. Entre los vehículos exentos se incluyen tractores agrícolas, maquinaria utilizada en la construcción y la minería, motocicletas, vehículos eléctricos, vehículos híbridos de categorías I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico, vehículos con un peso bruto vehicular igual o menor a 400 kilogramos.

A ellos se suman vehículos con matrícula de auto antiguo o clásico, y automotores con matrícula de demostración o traslado. También se eximen los vehículos cuya tecnología impide la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Las exenciones abarcan, asimismo, vehículos que porten Holograma “Exento”,

A este tipo de vehículos se les puede avalar con la Constancia de Verificación y holograma tipo “00″ por dos años, Constancia de Verificación y holograma tipo “0″ por seis meses, Constancia tipo “Permiso Especial para Circular” cuando transporten personas con discapacidad, placas para personas con discapacidad, Pase Turístico o Pase Turístico Paisano por periodos específicos, y vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría en la vigencia establecida en dicho oficio.

Cabe señalar que estas exenciones pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo que destaca la importancia de consultar la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para obtener información actualizada acerca del programa “Hoy No Circula” y las exenciones vigentes.

Sanciones existentes

En lo que respecta a las sanciones aplicadas a los vehículos que no cumplen con el programa “Hoy No Circula” en la Ciudad de México, estas pueden variar según la situación.

La primera sanción comúnmente consiste en la imposición de una multa económica, la cual se calcula en función del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esta multa puede oscilar entre 20 y 30 UMAs, lo que equivale a una cantidad de 1,924 a 2,886 pesos.

Además de la multa económica, las autoridades de la Ciudad de México tienen la facultad de proceder con la remisión del vehículo al depósito vehicular, comúnmente conocido como corralón. Este procedimiento adicional puede generar costos sustanciales para los conductores, ya que deben hacer frente a los gastos relacionados con el traslado y el tiempo en el que el vehículo permanece resguardado en estas instalaciones.

Es importante tener en cuenta que las sanciones aplicadas pueden estar sujetas a cambios, lo que subraya la importancia de consultar la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para obtener información actualizada sobre el programa “Hoy No Circula” y las sanciones vigentes.