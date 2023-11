Esta podría ser la mejor actividad para combatir la depresión, según un profesor de Harvard

La depresión es un padecimiento mental que sufren muchas personas en la actualidad (Imagen ilustrativa Infobae)

La depresión es uno de los padecimientos mentales más comunes de nuestra sociedad actual y es por ello que expertos en salud y científicos buscan formas más efectivas de combatirla y más herramientas que puedan ayudar a las personas que la padecen. En este sentido, un estudio en el que participo Health Nyer, profesor de psiquiatrita de la Universidad de Harvard, descubrió una actividad en específico que podría ser clave en el tratamiento de esta enfermedad.

Se trata de una variante del yoga, la cual es conocida como Bikram Yoga, y que se caracteriza por combinar esta actividad, basada en las posturas y en la respiración, con un elemento poco común como es el calor.

La investigación monitoreó a un grupo de personas con este padecimiento y encontró que quienes practicaron esta disciplina tuvieron una disminución del 50% en los síntomas relacionados con este trastorno, el cual es uno de los porcentajes más altos de remisión de síntomas encontrados en estudios similares.

Pero eso no es todo, sino que el 44% de los participantes que presentaron la reducción de los síntomas fueron clasificados como pacientes en remisión debido a la gran mejoría obtenida.

Los beneficios del yoga han sido ampliamente estudiados por la ciencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro punto a favor de la práctica de esta actividad para ayudar a combatir la depresión es que los efectos positivos se lograron tan sólo con asistir a una clase por semana.

De acuerdo con el investigado, la razón por la que esta variante del yoga podría ayudar a combatir la depresión es debido a la combinación de las posturas con la acción de la temperatura.

“La exposición al calor interactúa con mecanismos inflamatorios en el cuerpo. Se cree que la inflamación es una causa potencial de depresión y que la exposición al calor puede provocar algunos cambios químicos en el cuerpo que contrarrestan la inflamación lo que, a su vez, puede reducir los síntomas depresivos”, explicó.

De acuerdo con Nyer, también hay evidencia que sugiere que las personas con depresión pueden tener más dificultades para regular su temperatura corporal (lo que se conoce como termorregulación) y podrían tener una temperatura más alta y no sudar tan fácilmente. “La idea detrás del tratamiento con calor, o hipertermia de todo el cuerpo para la depresión, es que restablece el sistema termorregulador lo cual mejora los síntomas causados por este padecimiento mental”.

La práctica de esta variación del yoga podría ser un auxiliar en el tratamiento de esta enfermedad (Archivo)

¿Qué es el Bikram Yoga?

El Bikram Yoga es una variante del yoga tradicional que consta de 26 posturas desarrolladas en un total de 90 minutos que cuenta con la peculiaridad de que se práctica en un cuarto que se encuentra a 40 grados de temperatura. Dicha variación del yoga fue creada por Bikram Choudhury en la década de los 70 y desde entonces ha cobrado popularidad.

A pesar de que muchas veces es confundido con el Hot Yoga o Yoga con Calor esto es erróneo, ya que se trata de practicas diferentes. El Hot Yoga es la actividad de practica las técnicas tradicionales de yoga en un cuarto con calor mientras que la Bikram Yoga se realiza con ciertas posiciones particulares creadas y patentadas por Bikram.

Si bien el Bikram Yoga puede ayudar a las personas con depresión, es necesario señalar que no todas las personas pueden realizar esta actividad pues, debido a la temperatura con la que se realiza y al esfuerzo físico que exige, deben ser personas que cuenten con buena salud general y no tengan problemas del corazón o que tiendan a deshidratarse fácilmente.

La realización de posturas de yoga con calor podrían potencializar los beneficios de esta práctica (Imagen ilustrativa Infobae)

Por último, los científicos señalaron que si se desea probar está técnica es importante consultar con su médico especialista sobre la posibilidad de usar como auxiliar en el tratamiento de su enfermedad.

También comentaron que la clase es una actividad desafiante y que las personas que la prueben no deben tratar de forzarse sino tratar de resistir el calor y poco a poco ayudar a su cuerpo a adaptarse y realizar mejor las posturas. Por otro lado, estiman que los beneficios también podrían obtenerse realizando simplemente Hot Yoga (pues también incluye calor) e, incluso, simplemente realizando yoga tradicional pues en si mismo produce beneficios en el organismo.

La investigación en la que participó este profesor fue realizada por la Universidad de Michigan y publicada en el Journal of Science and Medicine in Sport.