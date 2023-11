Así sería Día de Muertos en una película de Tim Burton, según la inteligencia artificial

Un asombroso homenaje al Día de Muertos con el inconfundible estilo de Tim Burton. La tradición cobra vida en un mundo gótico y mágico. (Imagen ilustrativa Infobae)

El estilo de las películas de Tim Burton es inconfundible, tiende a ser oscuro, con figuras esqueléticas, paisajes misteriosos y personajes con los ojos hundidos, además de que la mayoría tienen relación con la muerte y la vida.

Aunque no ha abordado de forma específica la tradición mexicana de Día de Muertos, Tim Burton si se declaró admirador de dicha festividad cuando se inauguró su exposición en el Museo Franz Mayer, la cual se realizó en 2017.

Para imaginar cómo sería el Día de Muertos si estuviera en una película de Tim Burton, Infobae México se apoyó en la Inteligencia Artificial (IA), por lo que se generaron algunas imágenes que son una fusión entre la tradición mexicana y su arte.

Combinaciones de la tradición mexicana con ciertos elementos de las películas de Tim Burton (Imagen ilustrativa Infobae)

Día de Muertos en el estilo de Tim Burton

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, el protagonista sería un personaje calavera con traje de charro, los ojos hundidos a estilo de la película Frankenweenie de 2012, también tienen sombrero con algunos decorados y de fondo se puede ver lo que parece ser un pueblo mágico de Día de Muertos.

Este personaje también podría tener similitud con Victor de El Cadáver de la novia (2005).

Personaje principal de una hipotética película de Tim Burton sobre día de muertos (Imagen ilustrativa Infobae)

En otra imagen, se puede apreciar lo que podría ser un gran mausoleo de algún panteón mexicano, pero con el cielo morado y tonos lilas, siguiendo el estilo visual de la mayoría de obras de Tim Burton, quien ha recreado mundos fantásticos en los que la línea entre la vida y la muerte suele ser muy delgada.

Podría ser el mausoleo de un panteón mexicano, pero con la correción de color similar a las que ha usado Tim Burton (Imagen ilustrativa Infobae)

En el siguiente diseño, se pudo ver a un conjunto de mujeres catrinas —o calaveras —usando trajes coloridos, sus siluetas son el claro ejemplo del tipo de forma que usan los personajes de Tim Burton en las películas que siguen la técnica de animación en stop motion. En semejanza con Jack de El Extraño mundo de Jack, se pudo ver que uno de los presentes — el más bajo de estatura tenía un traje similar al que usa el protagonista.

En esta foto, la IA colocó algunas siluetas que parecerían estar en un obra de teatro, pues el fondo además de ser similar a un edificio mexicano, parecer ser que es una escenografía montada para alguna representación de Día de Muertos.

Estilo día de muertos (Imagen ilustrativa Infobae)

En otra imagen se visualizó por completo una familia, una escena en la que se pudo ver a una mujer similar a La Catrina vestida de morado y con flores moradas, incluso se pudieron ver los esqueletos de perros y niños, pero en versión esqueleto.

Finalmente, la inteligencia artificial creó una representación de una escena de varios personajes, unos con cabezas gigantes en calavera, muy similar a los que se ven en La leyenda de la nahuala, además de que se retrató el papel picado, de fondo incluso se puede ver un personaje cuyo cuerpo es apenas más ancho que una línea, así que podría interpretarse como un esqueleto.

Tim Burton y Día de Muertos

Es importante aclarar que el director estadounidense no ha realizado algún proyecto que retrate Día de Muertos, sólo se trata de aproximaciones creadas a partir de imágenes tanto de la tradición mexicana como de las películas de Tim Burton.

No obstante, el director mencionó durante la inauguración de su exposición en el museo Franz Mayer que sí ha tomado como inspiración a esta tradición mexicana.

Aunque el director es estadounidense, creció en California, un estado en el que viven muchas personas mexicanas que han migrado hacia EEUU. Ya que tuvo contacto con dicha tradición, retomó los esqueletos y las calaveras para sus obras y decidió resignificar su propia percepción de la muerte.

“Como crecí justamente en el Sur de California, es un área donde la presencia de la población mexicana se hace evidente, me encantaba desde un principio muchos de los elementos de la cultura mexicana, en particular los esqueletos, todos tenemos uno, y desde pequeño me encantaba la imaginación y el arte alrededor del Día de Muertos, en Estados Unidos se mira desde un punto de vista mórbido, sin embargo a mí me encantaban todos los elementos culturales latinoamericanos alrededor de esto, porque en las celebraciones hay humor y alegría, y es precisamente lo que representan estas festividades para mí”, dijo en 2017.