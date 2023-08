“Vive del golpe que le di”: Cuauhtémoc Blanco recuerda la vez que golpeó a David Faitelson en Veracruz

El influencer y el exfutbolista tuvieron una platica muy amena en donde revivieron muchas cosas del ahora gobernador de Morelos. (Youtube Escorpion Dorado)

El exfutbolista y actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, sorprendió a sus fans al subir al auto del Escorpión Dorado y revivir sus mejores momentos en la cancha y así como sus escándalos.

Uno de ellos fue aquella polémica que se dio en la cancha del Luis Pirata Fuente, Veracruz, cuando el exfutbolista golpeó por detrás al periodista deportivo, David Faitelson.

El ídolo americanista señaló que Faitelson, junto con José Ramón Fernández, se dedicaban a molestarlo cuando trabajaban en TV Azteca, algo que lo ‘calentó’ y por lo cual decidió golpearlo por la espalda.

Cuauhtémoc Blanco golpea a Faitelson cuando el futbolista se encontraba en el vestidor.

Entre risas, el ahora político mencionó que a pesar de aquella polémica, el periodista de ESPN vive de eso, el cual a cada rato le recuerdan en la red social de X (antes Twitter).

“Es la calentura. Me estaba chingue y chingue con José Ramón. Pero yo tan wey que me enganchaba con ellos. No le di bien porque tenía la reja, no le alcancé a dar un buen put... que se merecía, pero ese hijo de la ching... sigue viviendo de mí, sigue hablando de eso”, comentó Cuauhtémoc con el Escorpión Dorado en medio de risas.

En entrevista con el Escorpión Dorado, el exfutbolista y actual gobernador de Morelos revivió aquel momento con el periodista deportivo. Crédito: YouTube/ Escorpión Dorado

David Faitelson no es mi amigo

Tiempo después, los dos hicieron las pases y en ocasiones, David Faitelson ha podido entrevistar a Cuauhtémoc Blanco.

Asimismo, comentó al Escorpión Dorado que David Faitelson y él no son amigos; sin embargo, ambos ya hicieron las pases y cada vez que se encuentran se saludan como si nada.

“Amigos son mis cuates del futbol y de mi infancia. Somos conocidos por casualidad. Aprendes de los errores, y hoy veo los partidos que hice, las peleas con los rivales, las discusiones con los árbitros y dices: ‘Noma que pende$ estaba cabr##, no debí hacer eso, la neta te arrepientes’”. dijo a lo que el influencer cuestiono: “¿Te arrepientes de haberle pegado (David Faitelson)”, a lo cual asevero: “Sí, de haberle pegado, de haberme hecho expulsar porque llegas a un momento a una edad de que te arrepientes muy cabr##”, finalizó.