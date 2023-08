“Un contagiadero”: fans que fueron al concierto de Taylor Swift se enfermaron de COVID-19; así lo ventilaron en TikTok

Varios asistentes a los conciertos de Taylor Swift reportaron síntomas sospechosos. | @MundoSwiftt.

La capital mexicana se vistió de gala entre el 24 y el 27 de agosto para recibir a una de las artistas pop más icónicas del momento: Taylor Swift. Con cuatro presentaciones totalmente agotadas en el Foro Sol, la cantante estadounidense originaria de Pennsylvania demostró una vez más por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música actual.

Con el paso por México de su gira llamada The Eras Tour, la cantante logró reunir 65 mil almas por cada una de las noches que se presentó en el escenario del Foro Sol. Lo anterior quiere decir que en total fueron 260 mil personas las que aproximadamente pudieron disfrutar de canciones como “Blank Space”, “Shake It Off” y “I Knew You Were Trouble”.

Sin embargo, lo anterior también significó una congregación masiva de personas lo que podría traducirse en un riesgo potencial para contagios de Covid-19. A pesar de que la pandemia masiva quedó en el pasado, fueron varios los asistentes a los cuatro conciertos, los que reportaron tener síntomas justamente después de los eventos.

¿Hubo contagios?

Por redes sociales se popularizó un hilo contenido en X, antes Twitter, en donde un usuario preguntó si era la única persona que se había sentido mal después de los conciertos.

“¿Ustedes también salieron enfermos de los conciertos de la mijiji?”, preguntó la cuenta señalada. “Mijiji” es uno de los varios seudónimos que los fans de Taylor Swift usan para referirse a la cantante.

De inmediato otras personas escribieron sus reportes. De acuerdo con varios testimonios, posterior a su asistencia a los conciertos muchos padecieron de los síntomas característicos del Covid-19, también conocido como Coronavirus: fiebre, dolor de garganta, cansancio extremo, entre otros.

Incluso una persona relató que se había realizado la prueba y ésta le confirmó que sin lugar a dudas tenía Covid-19. Alertó sobre la posibilidad de que se hubiera dado un contagio masivo en las inmediaciones del Foro Sol.

Captura: X.

“Dolor de garganta, congestión nasal y estornudos”, comentó una persona para describir sus síntomas. “En Tik Tok ya salieron las primeras enfermas por COVID y asistieron al concierto. No estaría de más hacerse la prueba”, dijo otra persona.

“Sigo enferma, y eso que ya pasaron 4 días, por las noches me duele horrible la garganta”, “Fui el sábado y me desperté el domingo a mediodía, [con] dolor de brazos y juró por Dios que escuchaba voces” y “Si, empecé con dolor de cabeza, escurrimiento nasal y ronquera (pensé que era una gripa)... tengo Covid”, comentaron otros.

Varios usuarios no están seguros si tienen el virus, sin embargo, reportan los mismos síntomas. Una persona incluso compartió una fotografía de su prueba rápida para detectar Covid-19, la cual resultó positiva. A modo de broma, quizás para calmar los ánimos, escribió en la misma que salió embarazada del concierto.

Captura: X.

¿Hay peligro de una nueva pandemia en México?

El 31 de julio de 2023, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre una notable modificación en la dinámica de la pandemia en México, evidenciada por el aumento en los casos activos y las confirmaciones positivas.

Estas fluctuaciones indican que el virus tiene una circulación comunitaria extensa en muchas regiones del país. Sin embargo, es relevante destacar que, a pesar de este aumento, las cifras de defunciones y de nuevas variantes no han presentado incrementos alarmantes.

Según la Plataforma de Información Geográfica sobre COVID-19 de la UNAM, para el 21 de agosto de 2023, se registraron un promedio de 539 casos positivos diariamente y un acumulado de 2 fallecimientos.

Dado este panorama, la UNAM subraya la importancia del uso constante de cubrebocas en lugares cerrados.