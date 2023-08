Regina Blandón abandonó entrevista por supuesta pregunta sobre la maternidad, acusó reportera

Regina Blandón abandonó una entrevista por presunta pregunta sobre su maternidad Foto: Cuartoscuro

Regina Blandón es una actriz que regularmente no se encuentra bajo los reflectores por polémicas o controversias desatadas por declaraciones suyas que ocasionen conflictos con otras personalidades, pero esta vez fue diferente después de que un reportera acusara en el programa de Gustavo Adolfo Infante que ella “la dejó con la pregunta en la boca” después de que abandonara una entrevista por una pregunta sobre la maternidad.

Recientemente la actriz que interpretó a Bibi en La Familia P´Luche se encuentra en un tour de medios en el que ha sido cuestionada sobre distintos temas, entre ellos lo que esté relacionado con Bárbara Torres y su polémica participación en La Casa de los Famosos México, esto debido a que mucho tiempo compartió este proyecto con la argentina.

Pero en uno de los casos en que fue cuestionada, no se trató de su relación con la integrante del Team Cielo, sino que se le preguntó sobre si había tomado la decisión de tener hijos o no y la razón de su conclusión al momento de decidir sobre este paso importante en su vida. Tras esto, según la reportera, Regina Blandón se paró de su silla, muy molesta, y se fue del lugar sin dar explicaciones o declaraciones al respecto.

La actriz Regina Blandón decidió abandonar una entrevista por pregunta sobre su decisión de tener hijos Crédito: YouTube: Gustavo Adolfo Infante

Así lo dijo la periodista de espectáculos Mariana Zepeda en el espacio conducido por Gustavo Adolfo Infante en las redes sociales: “Había muchos niños como espectadores... empezamos las entrevistas, hubo un encuentro con Regina... cuando empiezo a escuchar que ella tiene unas discrepancias con medios de comunicación por algunas preguntas que le hicieron... me la pasaron a mí, le pregunto de la puesta en escena y de la inclusión de las más que no tienen dónde dejar a sus hijos.. por eso salió el tema de los hijos, entonces yo le dije ´y tú para cuándo vas a convertirte en mamá´... me dejó con la palabra en la boca y se fue”.

El acto evasivo no terminó ahí, sino que, de acuerdo con la comunicadora, Regina Blandón se acercó, disgustada, a reclamarle que a ese evento con los medios de comunicación únicamente se iba a hablar de la obra de teatro en la que ella participaría y no en asuntos personales donde no deberían de inmiscuirse. Así lo contó la periodista a Gustavo Adolfo Infante:

“Yo les dije que si sólo querían que se hablara de la obra de teatro pues que mejor pagaran un espacio publicitario en algún sitio y sin problema... a otros le hemos preguntado infinidad de cosas fuertes sobre salud... vida privada y siempre han tenido una respuesta respetuosa... lo que me molesta es que quería echarle la culpa a la agencia... pero ellos no son los responsables de lo que ella responda”.

La actriz respondió a los señalamientos de la reportera. (Foto: Ig @reginablandon)

Regina Blandón respondió a los señalamientos de la reportera sobre abandono de entrevista

Regina Blandón no se quedó callada ante las acusaciones de la reportera sobre el abandono de la entrevista por presunta pregunta sobre la maternidad. El mensaje lo difundió a través de una historia temporal en sus redes sociales. Esto fue lo que la actriz declaró:

“No querida, siempre fui respetuosa e inteligente con la prensa... hay muchas persona que lo avalan, nunca había tenido “problemas” con los medios de comunicación. No era ni mi obra, ni quería espacio publicitario. Estábamos celebrando una obra que habla de temas importantes... contesté todas tus preguntas que no tenían nada que ver... ´¿Y tú pa cuando?´ (hablando de si quiero maternar o no)... no eran ni el evento, ni la forma ni las preguntas”, concluyó la también participante de Me Caigo de Risa.