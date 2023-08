¿Otra vez? Ángela Aguilar es criticada por posicionarse contra el ‘hate’ que recibe

La cantante se ve nuevamente envuelta en controversias, internautas cuestionan la autenticidad de sus palabras y su coherencia. (Capturas de pantalla/YouTube/Angela Aguilar Oficial)

La cantante Ángela Aguilar se encuentra una vez más en el “ojo del huracán” debido a las críticas que recibe constantemente por parte de los usuarios en redes sociales. A pesar de sus esfuerzos por enfocarse en su música y en su crecimiento personal, la artista mexicana ha sido objeto de duros comentarios que cuestionan la autenticidad de sus palabras y su coherencia.

Ángela, quien es reconocida como parte de la familia Aguilar y por su carrera musical, expresó públicamente la dificultad que representa para ella lidiar con las críticas y acusaciones que se han lanzado en su contra. En medio de la polémica, la joven cantante rompió el silencio y compartió sus sentimientos en un emotivo testimonio.

Se defiende Ángela Aguilar

Con la voz entrecortada por la emoción, Aguilar compartió: “Este año crecí como 10 años, he madurado por necesidad. Siempre traté de llevarme de manera positiva porque sé que muchos usan mi contenido como un escape; tengo de los mejores trabajos del mundo, pero no significa que no es difícil”. Agradeció a aquellos seguidores que la han apoyado incondicionalmente a lo largo de su carrera y reconoció que, aunque las críticas duelen, sigue adelante con determinación.

En medio de su discurso, Ángela enfatizó que su enfoque principal sigue siendo la música y canta para ella misma en un acto de autenticidad y homenaje a su trayectoria en la industria musical. Sin embargo, la artista no logró escapar de la controversia, ya que los ataques en su contra persistieron incluso después de sus declaraciones y de los llamados a respetar su espacio.

La cantante se ve nuevamente envuelta en críticas y controversias por parte de internautas, quienes cuestionan la autenticidad de sus palabras y su coherencia Crédito: Tikitok AngelitasVIP

A pesar de los esfuerzos de la hija de Pepe Aguilar por destacar los aspectos positivos y el amor que recibe de sus seguidores, parece que la artista continúa enfrentando una ola de críticas y “hate” entre los cibernautas. A pesar de ello, su mensaje de perseverancia y autenticidad ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes la han elogiado por su valentía al hablar sobre sus experiencias personales.

Comparaciones con la Reina del Tex-Mex

Ángela Aguilar, quien se ha convertido en una figura influyente en la música mexicana, ha sido comparada con la reina del “tex-mex”, Selena Quintanilla. Por lo que también enfrentó el dilema de mantenerse fiel a sí misma mientras navega por las complejidades del mundo digital y la atención pública.

La joven cantante ha demostrado su resiliencia y determinación a pesar de las adversidades, dejando en claro que su enfoque sigue siendo su pasión por la música y su propio crecimiento personal. A medida que continúa enfrentando el escrutinio público, Aguilar se erige como un ejemplo de fortaleza en un mundo donde las críticas en línea pueden ser abrumadoras.