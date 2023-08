Noroña rechaza a ‘Alito’ Moreno al frente de la Cámara de Diputados: “Debería estar en la cárcel”

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el aspirante a la presidencia, Gerardo Fernández Noroña. Foto ilustrativa: Especial

Tras señalar que es un hombre “sin palabra ni principios”, Gerardo Fernández Noroña rechazó la posibilidad de que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, presida la Cámara de Diputados.

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el petista consideró “inaceptable” que el tricolor pueda proponer al también diputado federal para la próxima Legislatura, aunque también se perfilan Marcela Guerra y Carolina Viggiano.

“¿Cómo va a ser Alejandro Moreno presidente de la Cámara de Diputados?”, cuestionó, y sentenció que, por el nivel de desprestigio que pesa sobre sus hombros, “es demasiado cinismo, inaceptable, un insulto, una equivocación mayúscula”.

Lo anterior, debido a los diversos escándalos en los que se ha visto envuelto Moreno Cárdenas al frente del partido tricolor, sobre todo por su afrenta con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien lo exhibió a través de su programa Martes de Jaguar.

Entre las polémicas están supuestos audios del priista en los que habla de cometer delitos y otros en los que arremete contra quienes no se alinean a sus intereses personales, entre militantes de su partido, empresarios y periodistas, sobre quienes dijo que “no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”.

Además, Layda Sansores lo acusó de tener en su poder fotografías íntimas de diputadas de su bancada, lo que provocó críticas por parte de la oposición y hasta una denuncia en su contra por presunta violencia política en razón de género.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, negó que las grabaciones compartidas por Layda Sansores tengan veracidad y rechazó que se trate de su voz FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Debería estar en la cárcel”, considera Noroña

Por todo lo anterior, Fernández Noroña consideró que “Alito” debería estar encarcelado, aunque “no le han tocado ni un cabello”.

“Ese hombre debería estar en la cárcel [por] los escándalos de corrupción en que se ha visto envuelto. Los escándalos de violencia política de género, que no le han tocado ni un cabello y que, al contrario, sancionaron a Layda Sansores en vez de sancionarlo a él. No sancionan al padrote”, condenó.

Tras repasar el procedimiento y los acuerdos en la presente LXV Legislatura para designar a los miembros de la Mesa Directiva, comentó que el Revolucionario Institucional tiene derecho a proponer al eventual presidente o presidenta; no obstante, la Cámara Baja puede rechazarlo.

En tanto, cuestionó a sus compañeros del “movimiento”, a integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), pues reclamó que sería una “barbaridad” si avalan a “Alito” al frente de la Mesa Directiva.

“O sea, va a ir a los eventos con el compañero Presidente [Andrés Manuel López Obrador], a las ceremonias oficiales. Le vas a dar la conducción de la Cámara en un año electoral a un tipo que no tiene honor, no tiene palabra, no tiene principios, que es un mercenario, mercader de la política”, dijo, y añadió:

“Es el colmo (...), que sea un tipo terrible [el que] ahora vaya a presidir la Cámara de Diputados ya es una majadería mayúscula. Eso redundaría en un desprestigio a la Cámara, porque nosotros tenemos mayoría”.