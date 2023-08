Manuel Lapuente calificó como “estúpido” tener naturalizados en la Selección Mexicana

(Foto: especial)

Ante la posible convocatoria de Julián Quiñones, el exdirector técnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 98, Manuel Lapuente, consideró como “ridículo y estúpido” tener jugadores naturalizados en el Tri

Te puede interesar: Julián Quiñones ya eligió entre jugar con la selección de México o Colombia

El estratega que consiguió el campeonato de la Copa Confederaciones 1999, dijo entrevista para ESPN que solo las y los mexicanos deben vestir la camiseta verde:

“Me da pena decirlo, pero quieres que te lo diga de veras: se me hace ridículo, espantoso, además estúpido (que haya naturalizados). El jugador de la Selección Mexicana tiene que ser mexicano, punto. Se acabó, no le busquen”

Te puede interesar: Presentan la nueva estructura de la Selección Mexicana

Y es que el atacante colombiano del Club América, de 26 años, se encuentra en medio del trámite para obtener la nacionalidad; además de que ha expresado que tiene el interés de jugar con México por todo lo que le ha dado el país a él y su familia.

Foto de archivo de Julián Quiñones durante un partido de la Leagues Cup con América. Estadio SeatGeek, Bridgeview, Illinois, EEUU. 4 de agosto de 2023. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Mike Dinovo

Sin embargo, para varios exjugadores y analistas su deseo de naturalizarse es más por el deseo de poder jugar la Copa del Mundo 2026, que organizará México, Estados Unidos y Canadá.

Te puede interesar: ¡Regresa el negro! Filtran la posible nueva playera de la Selección Mexicana para el 2024

Argumentan que con la escuadra cafetalera disminuye su posibilidad al competir con delanteros como Luis Fernando Díaz (Liverpool FC), Mateo Cassierra (Zenit de San Petersburgo) o Jhon Jáder Durán (Aston Villa).

Según ESPN, Quiñones no tiene una fecha definida para recibir el documento. Sin embargo, su entorno confía en que esta situación se pueda resolver a más tardar en septiembre para que esté considerado por Jaime Lozano en la Fecha FIFA de octubre en la que México enfrentará a Ghana y Alemania en Estados Unidos.

El ariete ya realizó todos los trámites necesarios y solamente está la espera de recibir luz verde por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener su carta.

(Foto: Instagram/fcfseleccioncol)

El colombiano llegó a los 18 años a territorio mexicano. Comenzó su carrera desde la Sub 20 de Tigres de la UANL, pasando por la Liga de Expansión con Lobos BUAP, hasta convertirse en estrella del Atlas y ahora en el refuerzo “bomba” del América.

En este lapso ya suma cuatro títulos de la Liga MX y fue el mejor jugador en el bicampeonato del Atlas de Guadalajara, luego de siete décadas de sequía.

Por estos palmares, en Colombia ha trascendido que lo convocarán para la eliminatoria del Mundial.

Lapuente se “cansó” del futbol

Lapuente, que llevó al equipo mexicano a los octavos de final de Francia 98. También, entre su palmarés están cinco títulos de Primera División, dos con el Puebla, dos con Necaxa y uno con América.

El timonel se alejó de las canchas y del futbol, porque “me cansaba verlo”, pero asegura que va a regresar “a ver partidos” y “a los estadios”, aunque no tiene considerado volver a dirigir.

“No he visto, la verdad, que me disculpen los que me vean, me culpo mucho porque me alejé del futbol y me he alejado”, comentó. Explicó que “me cansaba de verlo, pero estoy volviendo otra vez y pienso volver en serio. A dirigir no, a verlo, a ir a los partidos, sí”.