¿Hace playback? Fey respondió a Enrique Guzmán

"Eternas Tour" quedó cancelada sin explicación. Fey aclaró por qué terminó su gira con Alejandra Guzmán (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que a inicios de este 2023, Fey y Alejandra Guzmán emocionaran a sus fans con el anuncio de una gira de conciertos en conjunto, además de la publicación de varios temas a dueto, el tour “Eternas” quedó cancelado sin explicación.

“Desde que se nos dio estar en el escenario juntas empezamos a platicar y me encanta que las dos tenemos muy bien, muy claramente cómo somos y empezamos a escribir, a fluir, ya tenemos dos canciones escritas”, expresó Alejandra Guzmán en un encuentro con Latin Billboard, “y las que están por venir porque cada vez que nos juntan, ¡adiós!, algo creativo sale”, añadió María Fernanda Blázquez Gil, nombre completo de Fey.

Así mismo la cantante de Azúcar amargo dio a conocer las primeras dos fechas de la sorpresiva gira de conciertos: el 4 de mayo en la Arena Ciudad de México, y el 26 de junio en la Arena Monterrey.

La preventa de boletos para "Eternas Tour" quedó pospuesta indefinidamente, y luego se declaró cancelada (Foto: Instagram)

Sin embargo, poco antes de que salieran a la venta los boletos, ambas artistas dieron a conocer un comunicado en el que explicaban la suspensión de los shows “hasta nuevo aviso.

Este hecho aunado a que tanto Alejandra como Fey eliminaron de sus feeds de Instagram las fotografías profesionales que se habían hecho para promocionar la gira dieron a entender que entre ambas cantantes se había suscitado un enojo que terminó por cancelar la gira.

“A los fans y público en general: Por este medio hacemos de su conocimiento que la preventa del ETERNAS TOUR programada para hoy miércoles 08 de febrero de 2023 se reprogramará hasta nuevo aviso. Sin más por el momento lamentamos los inconvenientes de esta situación y agradecemos su comprensión”, se lee en el aviso que de inmediato generó reacciones, muchas de ellas negativas.

“Estas dos ya se pelearon, se ven que son de carácter fuerte”, “Ya inició un duelo de divas”, “¿Empezando mal? Ojalá no terminen cancelando”.

Enrique Guzmán destapó que supuestamente Fey quería recurrir al playback (Foto: Instagram @eguzmanoficial/@fey)

Pasaron varios días y ante el silencio tanto de Fey como de Alejandra, los medios de comunicación le preguntaron al papá de la rockera, Enrique Guzmán, las razones de la posposición de la gira, pero fue una sorpresa que el veterano cantante acusó a Fey de no querer cantar en vivo.

“No puede ningún artista salir a un espectáculo en el centro de espectáculos donde lo estaban planeando a hacer playback, ¡no pude hacer playback! Y ella lo que quería era hacerlo”, dijo el padre de la cantante de Mala hierba. “Entonces Alejandra decidió cancelarlo (...) El que pagó su boleto, por lo menos (pide) ‘cántame, ¿no?’”

¿Por qué se canceló la gira ETERNAS?

Ahora, cinco meses después, es la propia Fey quien se defendió de los ataques del cantante de Popotitos y así explicó la cancelación de Eternas Tour.

“Me hubiera encantado estar con ella, que se nos hubiera hecho, nos respetamos las dos como artistas mucho y nos queremos, y creo que fue muy bonito nuestro tiempo de creación y desgraciadamente no se dio por cuestiones de los managements y de las oficinas”, dijo la rubia a Ventaneando durante la promoción de Veneno, su nuevo sencillo de estilo electrónico tribal.

La cantante habló de la gira 'Eternas' Crédito: YouTube Ventaneando

Además, Fey dejó claro que su público conoce muy bien que ella canta en vivo en sus conciertos, por lo que le parecieron muy extrañas las declaraciones del papá de “La Guzmán”.

“Lo demás, no puedo decir nada porque también no sé qué decirte, no tengo nada qué decir, no lo conozco, no sé, pero lo que sí te puedo decir es que yo soy una artista que no me importa lo que digan de eso porque estoy tranquila. Muchas veces en programas en específico se tienen que hacer pruebas, hay pistas por cuestiones lógicas, no tiene nada que ver. Yo creo que al final no tengo nada qué explicar, las personas que te van a ver saben qué está pasando y creo que fue algo que se le ocurrió en ese momento. No estaba en un buen día”, dijo entre risas la cantante de Media naranja.