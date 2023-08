Eric del Castillo estaría en terapia por supuesta demencia senil, según Michelle Rubalcava

Resurgieron los rumores de que Eric del Castillo tiene problemas de memoria, esto debido a que supuestamente toma terapia especial (Cuartoscuro)

Meses atrás se rumoró que Eric del Castillo tendría problemas de memoria, al punto en que no reconocía a su hija Kate del Castillo, según pudo verse en un video que se volvió viral.

Te puede interesar: Filtran ‘candente’ video de Galilea Montijo con su novio español en Holbox; conductora de Hoy reacciona

Tanto él como sus hijas desmintieron esto y revelaron que lo que habría pasado en esa ocasión es que el primer actor ha perdido parte de su visión, por lo que se le hizo difícil ver que su hija era quien lo estaba saludando.

No obstante, Michelle Rubalcava hizo que el rumor resurgiera y tomara más fuerza, pues aseguró en Venga la Alegría que el protagonista de Perro callejero podría sufrir de demencia senil y tanto Kate como Verónica están preocupados por su salud, por tanto, le pagaron una terapia especial.

“Habían dicho que don Eric del Castillo padecía demencia senil, que estaba como con esas situaciones. Verónica, su hija, lo ha tratado de negar, pero me enteré que le están pagando una terapia, las dos”

Tras rumores de demencia senil, Eric del Castillo está en terapia cognitiva Crédito: TV Azteca - Twitter @VengaLaAlegria

El periodista de espectáculos explicó que Eric toma una terapia cognitiva y motriz desde casa, una especialista lo visita de dos a tres veces por semana. Esto sería con el fin de prevenir pierda la memoria.

Te puede interesar: ¿Ya es lo menos? Fans mexicanos inconformes con precios y calidad de la merch oficial de Taylor Swift

La evolución de Del Castillo con esta terapia sería positiva, pues ha mostrado mejoras, aseguró Michelle.

Hasta el momento, nadie de la familia del actor se ha pronunciado al respecto.

La reacción de Eric del Castillo a su supuesta demencia senil

El actor ha asegurado que tiene buena memoria y el problema más grave que tiene actualmente está en su visión (Instagram/@katedelcastillo)

En diciembre de 2022, luego de que circulara el video en el que se ve cómo no reconoce a su hija a primera vista, Eric del Castillo estalló contra la gente que dijo que padecía demencial senil.

Te puede interesar: ¿Está vivo? Cuándo y dónde ver la nueva serie de Juan Gabriel, producida por Martha Figueroa

El histrión explicó que no esperaba la visita de Kate, por ello, al ver que alguien lo saludó por sorpresa, no se imaginó que fuera ella. Aunado a esto, tiene problemas de visión, lo que complicó que la reconociera.

“Todo me esperaba, menos ver a mi hija (...) Venía yo distraído y luego a veces no veo muy bien, pensé que era una sobrina o algo así porque la vi muy efusiva. Mi propia mujer se sorprendió”, dijo el actor de Soy tu dueña a Televisa Espectáculos.

Eric ha pedido que no difundan información falsa sobre su salud, pues siempre encuentra notas que hablan incluso sobre su muerte (Cuartoscuro)

“Ya me dijeron que estoy enfermo mentalmente. Ay, Dios, no se vale, ¿qué ganan?, ¿la nota? Son ridículos, porque quedan en ridículo”

También comentó que se ha dado cuenta de que inclusive han dado a conocer la noticia de su muerte, pero él ya no le presta atención a ese tipo de noticias porque se volvieron algo usual.

“Por ahí me andan matando a cada rato, andan diciendo que estoy enfermo. Aquí no puedo bailar, pero yo les bailo con la Sonora Santanera y hago ejercicio (...) a todas esas personas que que me están deseando todo eso, enfermedades y muerte, no le deseo la muerte a nadie, pero recuerden que todo se revierte en la vida”, sentenció.

La respuesta de Verónica del Castillo a los rumores de la salud de su papá

Verónica del Castillo aseguró que inclusive estaban pensando en iniciar una demanda por los rumores sobre la salud de su papá (Instagram/@vdelcastillotv)

Verónica del Castillo, por su parte, dijo que su papá estaba bien de salud, incluso puso de ejemplo los programas en los que ha participado recientemente, pues ahí es evidente que puede aprenderse de memoria todas las líneas de sus personajes.

Aunado a esto, recordó que Eric sufre de una enfermedad llamada degeneración macular retiniana y pérdida de la visión, la cual sigue avanzando y no hay forma de detenerla.

Del Castillo en varias ocasiones ha mencionado que no puede hacer nada contra la enfermedad que sufre porque no existe cirugía ni medicamento que la elimine de su organismo.