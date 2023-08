Danna Paola se despide de sus uñas de acrílico y reflexiona sobre la belleza femenina

Danna Paola se quitó sus uñas postizas y explicó las profundas razones detrás de esta decisión

A través de un directo de TikTok, Danna Paola se tomó unos minutos para conversar con sus fanáticos sobre varios temas. Después de un rato conversando, varios fanáticos se dieron que cuenta que la intérprete de Mala fama ya no tenía sus icónicas uñas largas de acrílico. De inmediato, comenzaron a cuestionarla sobre por qué ya no tenía puestas estas uñas, y la respuesta dejó reflexionando a más de uno.

En primera instancia, Danna dio una respuesta que muchos esperaban: las uñas han sido muy incómodas. No sólo usarlas en su vida diaria es difícil sino que el proceso de colocarlas es bastante largo tedioso, a tal grado que la cantante ha desarrollado ansiedad.

“Llegó un punto en el que, no sé si mucha gente va a coincidir conmigo pero seguro sí, pasar 4 horas sentada en una silla haciéndome las uñas, no mi amor, mi tiempo vale mucho para sentarme haciendo uñas 4 horas, y me da muchísima ansiedad, lo paso mal y de un tiempo para acá no estoy (con las ganas) de sentarme 4 horas para hacerme las uñas”.

Danna Paola hizo un live en TikTok donde reflexionó sobre las circunstancias en las que decidió quitarse las uñas postizas Crédito: yoblis17/TikTok

Danna no sólo ha tenido experiencias incómodas con sus uñas, sino que ha llegado a lastimarse en varias ocasiones.

“Además no puedo escribir, y utilizo bastante las manos. La última vez me levanté una uña de acrílico se me levantó la uña completa así que dije, no bebé, esto así no quiero, no. Y me las dejé así y ahora traigo uñas de rockstar porque la verdad que soy muy feliz, y me encanta pintármelas de negro, así ya normal”, explicó Danna en el video mientras mostraba sus uñas recortadas al ras con un sencillo barniz en color negro.

La artista reflexionó, además, la extraña necesidad de las mujeres de llenar sus uñas de todo tipo de sustancias que a la larga perjudican la salud.

“Creo que es un poco como jodido, como que la mujer siempre tiene que traer uñas hechas de (cosas perjudiciales)…el gel también te jode las uñas. (He usado) mucho acrílico toda mi vida entonces dije ya no quiero”.

Danna Paola optó por sólo pintarse las uñas con barniz negro y evitar la ansiedad y lastimarse

Las afirmaciones de Danna Paola no son para nada descabelladas. En enero de 2023, la revista Nature Communications compartió un artículo en el que se reitera el peligro que las lámparas de luz ultravioleta, usadas para endurecer las uñas de gel, generan en el cuerpo humano. La Dra. Julia Curtis, profesora asistente de Dermatología en la Universidad de Utah, definió estas lámparas como “mini camas de bronceado”, que también es bien sabido, son un pueden llegar a generar cáncer.

“Los hallazgos contribuyen a los datos ya publicados sobre los efectos nocivos de la radiación (ultravioleta) y muestran la muerte celular directa y el daño al tejido que puede provocar cáncer de piel. Las camas de bronceado están catalogadas como cancerígenas y las lámparas UV para uñas son mini camas de bronceado para las uñas con el fin de endurecer las uñas de gel”.

Al igual que las cámaras de bronceado, pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel de aparición temprana.

El live donde Danna Paola reflexionó sobre la belleza femenina llega tan sólo un par de semanas de que revelara en el podcast de Calle y Poché que durante su última faceta musical fue obligada a hablar, cantar y vestir de cierta manera en favor de subir los números de reproducciones. Esto, en palabras de Danna, representó una completa traición a sí misma.

“Tuve otro equipo de management el año pasado en donde empezaron a decirme, ‘Vas a cantar esto, entonces tenemos que hacer esto’ y hasta mi corte de pelo, entonces por eso me hice rubia (...) “Mi color de pelo hoy en día es como algo muy mío, muy yo, entonces, cuando me hice rubia fue algo de auto traición, porque yo toda la vida me dije: ‘Jamás me voy a teñir el pelo de rubio’ y puede sonar muy tonto, pero son una de esas cosas en las que uno de repente ya estás envuelta en todo esto y yo ya era rubia con otro tipo de personalidad, yo ya estaba muy a favor de lo que los demás querían de mi y fue cuando dije: ‘¿Qué es esto?’”.