Capi Pérez aseguró que producción de Venga la Alegría le “suplicó” para que regresara

El Capi Pérez acudió a una entrevista donde se sinceró sobre las peticiones de la producción de "Venga la Alegría. (Archivo)

El Capi Pérez es uno de los comediantes más conocidos dentro de la televisión mexicana gracias a su participación en el programa Venga la Alegría y en el que conduce en solitario llamado La Resolana donde presenta sus parodias acompañado de algunos invitados.

Te puede interesar: “Los amo”: así fue el primer concierto de Taylor Swift en Ciudad de México

Precisamente fue por este proyecto que el cómico pidió salir del programa matutino de entretenimiento y concursos entre los miembros del elenco, para poder dedicarse totalmente a los guiones, planeación y ejecución del espacio que conducía en la barra nocturna del canal TV Azteca.

Pero durante el periodo de tiempo en el que se ausentó de Venga la Alegría, reveló Capi Pérez, surgieron distintos factores que, de acuerdo con lo dicho por el famoso, ocasionaron que la producción del espacio que compartía con personalidades como Flor Rubio y Sergio Sepúlveda, le “suplicaran” que regresara.

Capi Pérez decidió salir de "Venga la Alegría" para dedicarse completamente a "La Resolana". (Foto: Instagram/@elcapiperez)

Sin embargo, confesó que tras la solicitud de recontratación en el espacio matutino, él solicitó un aumento de sueldo comparado con el dinero que recibía anterior a su salida, pero recibió una negativa, a pesar de ellos decidió regresar a Venga la Alegría sin que informara sobre algún motivo en específico. Esto fue lo que contó:

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante tacha de ‘perversa’ a Pati Chapoy: “Tiene prácticas rupestres” | VIDEO

“Estuve tres años... le soltaron mayor presupuesto a La Resolana... en esta nueva etapa les dije que lo iba a hacer, pero que me sacaran de Venga... me comentaron que sí me iban a sacar.... estuve un poco más de dos años y luego... me regresaron a Venga la Alegría, necesitamos que regreses, me dijeron... fue un poco como ‘haznos el favor, el programa te necesita, te vamos a dar libertades, pero necesitamos que vuelvas, me lo pidieron por favor”, mencionó en entrevista exclusiva con Anette Cuburu.

Lastimosamente para el comediante le rechazaron un incremento a su salario, pero a pesar de ello no se arrepiente porque, subrayó, que la está pasando bien en la nueva etapa al lado de sus compañeros del programa matutino lo que ocasionó que “le valga” lo que pasa.

El Capi Pérez aseguró que no se preocupa por lo que pase en el programa porque es la mejor forma de "llevarla leve". (YouTube/@VengaLaAlegria//Instagram/@vengalaalegria)

Capi Pérez reveló que extraña a conductores de “Venga la Alegría” que se han ido

Distintas personalidades dejaron de formar parte del elenco de Venga la Alegría recientemente, entre los que destaca Anette Cuburu, Horacio Villalobos, William Valdés y Laura G.

Te puede interesar: Así lucía Paola Suárez en 2015 antes de convertirse en ‘La Perdida’

Mucho se rumoró sobre problemas que ocasionarían los despidos grupales del programa matutino, ideas que sólo se intensificaron después de que el mismo Capi Pérez comentó, de manera sarcástica, que lo único que podía hacer al respecto del tema era “pagar sus deudas cuanto antes”.

Lo que para muchos fue un irónico comentario, para otros fue la confirmación de lo que se decía sobre el programa de TV Azteca porque fue poco después que se dio a conocer la salida de Laura G, lo que para muchos fue una confirmación de lo que comentaba el comediante.

La conductora dio un emotivo mensaje al despedirse de sus compañeros de VLA Crédito: TV Azteca

No obstante, de todos ellos hay algunos en especial que el Capi Pérez extraña ver todos los días que se transmite este espacio de entretenimiento. La primera de ellas es Cynthia Rodríguez con quien el comediante forjó una amistad verdadera.

Estas fueron las palabras del cómico: “A la que más extraño es a Cynthia Rodríguez... es una de mis mejores amigas... llevo trabajando desde hace muchísimo tiempo... a ella la extraño mucho en el programa, sin duda”, contó sobre la mamá primeriza que tuvo a su bebé al lado del cantante Carlos Rivera.

Una más es la propia Anette Cuburu de quien dijo que, más que extrañarla en el programa, lo que de verdad añoraba eran las pláticas y la convivencia lejos de la cámara, donde podía compartir cosas más personales con ella.