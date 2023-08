Canelo Álvarez cambió de parecer; sí enfrentaría a Terence Crawford

El boxeador mexicano reconsideró la posibilidad de enfrentarse a Terence Crawford en el futuro (Reuters/Henry Romero)

A un mes de entablar la defensa de su campeonato indiscutido de las 168 libras en contra de Jermell Charlo, Saúl Álvarez continúa considerando las opciones para sus peleas a futuro. Así, semanas después de haber negado una posible pelea contra Terence Crawford, quien ha mostrado interés, el mexicano no cerró la posibilidad de cumplir con el compromiso en el futuro.

Durante una entrevista con el periodista especializado en boxeo Manouk Akopyan, Canelo Álvarez volvió a hablar acerca del interés de Crawford sobre encararlo en el cuadrilátero. En ese sentido, el originario de Guadalajara, Jalisco, aunque reconoció que sería una decisión criticada, no descartaría verse la cara con el estadounidense.

“No tiene sentido. En este momento no está en los planes, pero uno no sabe. Es posible, si tiene sentido, yo estoy dispuesto. Yo siempre estoy dispuesto a enfrentar a cualquiera”, expresó en la entrevista.

(Foto: Twitter/ShowtimeBoxing)

Y es que durante una participación en el programa de radio Breakfast Club, de los Estados Unidos, Canelo dio a conocer los motivos por los que hay pocas posibilidades de verlo en una pelea contra el campeón indiscutido de peso welter. El argumento más relevante recayó en la diferencia de peso, pues el mexicano ya ha declarado su postura negativa de volver a pelear en la categoría de las 160 libras.

Cabe mencionar que, en la actualidad, Terence Crawford es el monarca de las federaciones más importantes en el mundo de boxeo al interior de las 147 libras, es decir, 21 libras más abajo que la división que domina el mexicano. Dicha diferencia de peso es, incluso, mayor a la imperante entre Álvarez y Jermell Charlo, su próximo rival.

“Respeto a Crawford, es un gran boxeador. A veces es muy loco lo que la gente habla de que voy a pelear con Jermell Charlo, que es más pequeño, cuando no es cierto. Charlo es grande y la gente quiere que peleemos ante Crawford que es más pequeño que Charlo”, expuso el boxeador tapatío.

Terence Crawford has his hand raised in victory after defeating Lithuania's Egidijus Kavaliauskas by TKO in the ninth round of a WBO welterweight boxing match, Saturday, Dec. 14, 2019, in New York. (AP Photo/Michael Owens)

¿Quién ganaría en una posible pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Si bien no se ha confirmado la pelea y no existen versiones sobre el posible acuerdo para realizarla, ya existen pronósticos en torno al resultado que tendría dicho compromiso. Si bien hay quienes le otorgan mayor confianza a Saúl Álvarez, existen quienes no ponen en duda la versatilidad y buena condición que ha demostrado Terence Crawford en su carrera de 40 peleas invicto.

Por un lado, Shane Mosley aprovechó la coyuntura para expresar su pronóstico, mismo en el que favoreció al boxeador mexicano, principalmente, por su tamaño y peso.

“Creo que Canelo sería demasiado grande por tamaño para Bud Crawford. Si Canelo y Bud fueran del mismo tamaño, Bud tendría la ventaja, pero creo que Canelo la tiene porque es mucho más grande”, afirmó Mosley.

Canelo Álvarez enalteció a su rival Jermell Charlo (Instagram/ @canelo)

En tanto, en la opinión del periodista David Faitelson el favorito para ganar la pelea sería Terence Crawford. No obstante, consideró que existen pocas posibilidades de que suceda dicho compromiso.

“Si Terence Crawford pesara algunas libras más y pudiera subir un par o tres divisiones más sería una gran pelea. Terence Crawford sería favorito. Me parece que Canelo ni el polvo le vería. Si el Canelo bajara a 147 tampoco le vería el polvo”, aseguró en una de sus videocolumnas.

Finalmente, el otro protagonista de la posible pelea también ha dado a conocer su opinión. Terence Crawford se ha sentido confiado de contar con las condiciones suficientes para hacer frente a Álvarez, incluso en las 168 libras.

“Imagina subir de las 147 a las 168 libras para convertirme en un tres veces Campeón Mundial indiscutido. Sé que mi nombre está en la discusión de los más grandes logros, perosi logro ese tercer reinado indiscutido ¿qué van a decir de mí?”, declaró en una entrevista con el programa The Joe Rogan Experience.