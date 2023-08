Toñita quedó impresionada por Nicola Porcella: “Ya puedo morir en paz”

Toñita dijo que "la tele" no le hace justicia a Nicola Porcella (Foto: Instagram)

La fiebre por La casa de los famosos México no se ha apagado del todo y a poco más de dos semanas de que llegó a su final el reality show del que resultó ganadora Wendy Guevara, los ex habitantes del programa siguen en medio de los reflectores.

Es el caso de Nicola Porcella, quien con su carisma e imagen logró llamar la atención del público, darse a conocer ante la audiencia y hacerse un lugar en el competido mundo del espectáculo mexicano.

Y es que pese a que Nicola ya contaba con un nombre en su país y había participado en un puñado de realities, en México era todo un desconocido hasta que el programa conducido por Galilea Montijo le brindó una enorme proyección.

Tras salir como segundo finalista del show producido por Televisa Univisión, el peruano realizó una gira de medios con el resto de los integrantes del llamado ‘Team Infierno’, y apareció en distintos espacios televisivos.

Nicola Porcella aprovechó su visita al Perú para agradecer a 'Habla Kauza' y despedirse del programa (Foto: Archivo)

Después, el modelo y actor de 35 años voló a su natal Perú para despedirse de su familia y amigos, finalizar pendientes de trabajo y hacer maletas para establecerse definitivamente en México donde comenzará una carrera artística aprovechando la popularidad que obtuvo en LCDLF.

A su regreso al país azteca, Nicola Porcella volvió a las instalaciones de Televisa San Ángel, empresa donde ya prepara una participación en Un amor sin receta, la próxima telenovela de Juan Osorio en la que participará también al lado de Wendy Guevara.

En su visita a los foros de la televisora, el también ex locutor de “radio salsera” se encontró con la cantante Toñita, quien no dudó en halagar su galanura y hasta se tomó una fotografía junto a él.

La egresada de La Academia habló del momento a su salida de la televisora, donde fue entrevistada por el periodista Edén Dorantes, a quien le confió que quedó impresionada con la belleza del modelo.

Nicola Porcella planea abrir un negocio gastronómico en México tras su paso por 'La Casa de los Famosos' (Foto: Instagram/@nicolaporcella12)

“Vi a Nicolita, qué guapo es en persona. Bien hermoso, lo veía yo bien feliz. Yo le doy un 20, hasta un 100, total la vida es bella. Ahorita el Diego dice ‘mira Toñita quiere que seas su novio’ y yo ‘no, nada más dije que quería una foto con él’”, contó la también conductora de televisión.

Con su estilo desparpajado, “La negra de oro” compartió su emoción. “(Fue) muy amable, entonces ya puedo morir en paz, ya me tomé foto con el Nicolita”.

Asimismo, la artista fue cuestionada sobre cuáles serán sus próximos proyectos musicales y esto dio pie a una jocosa declaración.

“Sigo trabajando, yo no he parado desde hace años. Sigo sacando música, ahorita estamos trabajando por el siguiente sencillo que se llama Me estoy quitando la ropa, yo voy de mal en peor: primero Infiel de media noche, después Si me quedo con los dos y ahorita Me estoy quitando la ropa, del mismo compositor, Gerardo Guardia, entonces como que tenemos ahí una cosita media rara pero son muy buenas las rolas”, dijo la famosa.

Toñita compartió que ahora quiere una foto junto a Wendy Guevara (Foto: Instagram/@tonitamusic1)

Dado que la cantante está a punto de lanzar su sugerente canción, el reportero fue frontal y le cuestionó: “¿Por quién Toñita se quitaba la ropa?”, a lo que la nacida en Tantoyuca, Veracruz en 1980 respondió de inmediato:

“Por el Nicolita, velo, es que te lo juro, lo ves y te impresiona, está guapísimo en persona, porque una cosa es la tele, y no le hace mérito la tele, en tele se ve guapo, pero en persona se ve más hermoso todavía. Ya me tomé la foto, ya me puedo morir, nomás falta con la Wendy”, bromeó la cantante de De mí note vas a burlar.