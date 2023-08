Terror en Puebla: balacera en Xoxtla dejó un policía estatal muerto y cuatro detenidos

Foto: capturas de pantalla

Un enfrentamiento armado entre civiles armados y elementos de la policía municipal de San Miguel Xoxtla dejó un oficial muerto y cuatro personas detenidas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, un reporte alertó a las autoridades de personas armadas a bordo de vehículos 4x4 en el municipio.

Al acudir al lugar comenzó una persecución y posteriormente un enfrentamiento entre los elementos de seguridad y los sujetos armados.

En un comunicado, la dependencia de seguridad estatal informó que, al momento, cuatro personas fueron detenidas; un elemento estatal perdió la vida por impacto de arma de fuego y dos más resultaron lesionados.

“Con el fin de garantizar la seguridad de nuestras comunidades y caminos, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el gabinete de seguridad federal y gobiernos municipales, hace labores de contención y patrullaje a lo largo y ancho del territorio poblano”, informó la SSP estatal.

En el operativo para la detención de estas personas participaron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, tanto estatal, municipal y federal.

En redes sociales fueron compartidos videos que muestran el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y civiles armados.

Las grabaciones fueron tomadas con los celulares de vecinos de la zona donde se efectuaron estos hechos.

Por estos hechos, la alcaldesa Guadalupe Siyancan pidió a los habitantes del municipio de San Miguel Xoxtla no asistir a las escuelas de sus hijos para sacarlos de la escuela debido a que los enfrentamientos seguían activos.

“Ciudadanos de San Miguel Xoxtla nuevamente les pedimos de la manera más atenta y encarecida que no se preocupen, a sus pequeños no los van a sacar ahorita de las instituciones. Por favor estamos pidiendo que se resguarden, les pedimos de la manera más atenta”, señaló la alcaldesa.

Agregó que podía entender la situación de incertidumbre de los papás, pero solicitó que se cuidaran debido a que el enfrentamiento estaba en curso.

“Entiendo que tiene expectativas, que quieren saber qué pasó, pero la realidad es que todavía estamos en persecución: hay armas de fuego, puede haber balas perdidas. Ya recorrí la calle caminando y no entienden que se tienen que meter, resguardarse, cuídense, por favor. Ya hablamos con todos los directores: sus hijos no van a salir, ya están resguardados. Hay seguridad pública en cada escuela, no se preocupen”, mencionó.

Tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el oficial fallecido fue Juan Pablo Ramos Morales.

“El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública lamenta el fallecimiento de Juan Pablo Ramos Morales. Policía Estatal que perdió la vida en cumplimiento del deber. Nuestras sinceras condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo”, dice la esquela compartida en redes sociales.

Información en desarrollo....