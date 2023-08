MC se lanza contra el PAN: “nosotros no actuamos en función de AMLO”

FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Luego de que el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, señalará que Movimiento Ciudadano (MC) no se ha sumado a la alianza opositora, el secretario general de Acuerdos de la fuerza naranja, Juan Zavala, descartó que esto estuviera relacionado con alguna estrategia en la que estuviera involucrado el presidente del país.

En redes sociales, el emecista indicó que los señalamientos del líder nacional del PAN, en donde aseguraba que el partido naranja ha tenido un pacto con el Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para dividir a la oposición, son falsos, pues aseguró que son ellos, los blanquiazules, quienes se han manejado entorno al primer mandatario.

Algunos integrantes de partido naranja se han incursionado en una disputa mediática con los partidos de la alianza del Frente Amplio, antes Va por México, ante la negativa a sumarse a la coalición rumbo al 2024. En distintas ocasiones, las dirigencias emecista han reafirmado su descontento con los partidos de la “vieja política”, en donde incluso han expuesto distintas campañas antiPRIAN.

“A diferencia de ustedes, Marko Cortés, nosotros no actuamos en función de lo que diga el presidente. Pero sí en función de lo que quieren los mexicanos. Y como la mayoría no quiere la alianza con la vieja política, es lo que haremos. Ustedes son el pasado al que no volveremos. Nosotros somos el futuro que México demanda.”, señaló el secretario general.

De acuerdo con una encuesta compartida por Juan Zavala, a la pregunta expresa ¿usted preferiría que MC compita por separado con un candidato propio o que se una a la alianza opositora PAN- PRI-PRD?, el 57 % de los encuestadores señalaron que la mejor opción sería ir por la vía en solitario, mientras que el 26 considera una buena opción entrar en la alianza. El porcentaje restante determinó que no sabía la opción.

Esto en respuesta a la postura del blanquiazul en donde afirmaba el pacto de MC con AMLO. En un comunicado resaltó “la fuerza que ha obtenido el Frente Amplio” y el “miedo” del presidente del país a que la oposición gané de nuevo la presidencia.

“El presidente tiene tanto miedo de que la oposición se siga fortaleciendo que está usando todos los instrumentos del Estado y sus artimañas para evitar que esto suceda. Completamente metido en las próximas elecciones, buscará pactar con el partido de MC, y con su eventual aspirante, porque López Obrador hará lo que sea intentando no perder el poder”, señaló.

El líder del PAN indicó que los aspirantes de la alianza opositora han alcanzado gran popularidad entre la ciudadanía, por lo que podría representar una amenaza importante al partido de mayoría, Morena y aliados, y por ende sus seis aspirantes a la coordinación a los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación.

Sin duda, López Obrador tiene miedo y se le nota, sus corcholatas no resultaron ser lo que él esperaba, por eso maquiavélicamente quiere dividir a la oposición para seguir reinando”,

El gobernador de Jalisco rompe con el partido naranja

Entre las disputas rumbo a la contienda del 2024, las dirigencias de MC se han dividido en dos bandos, uno por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el líder nacional Dante Delgado.

Desde Jalisco, el mandatario se dijo fuera de los proyectos de su partido rumbo al 2024, y a la par, fue visto con Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición.