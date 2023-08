¿Le hizo el feo? Gomita cuenta qué pasó con Roberto Palazuelos tras besarlo | VIDEO

Gomita y Roberto Palazuelos (Canal 5)

Tras el estreno del reality show Hotel VIP, la influencer Gomita ha estado en el ojo del huracán, debido a los directos coqueteos que ha tenido en vivo con Roberto Palazuelos. En Infobae platicamos con la famosa sobre esta situación y estas fueron sus confesiones.

Durante la primer transmisión del programa, la modelo se viralizó en redes sociales por sentarse en las piernas del Diamante Negro y darle un apasionado beso en la mejilla. Esto causó opiniones diversas, pues aunque algunos internautas aseguraron que también habrían hecho lo mismo, otros criticaron duramente a la joven.

Qué dijo Gomita sobre beso a Palazuelos

En entrevista para este medio, Gomita explicó que no se arrepentía de nada y estaba abierta en el ámbito romántico.

“Que les puedo decir, soy una mujer inteligente. Si no es Palazuelos, puede ser Colatte, ya me cansé en el TVNotas, ya quiero salir en el Hola!, ya hay que buscar nuevos aires. Los intimidas, es muy chistoso, a mí me gusta”, dijo de forma divertida.

La influencer le ha coqueteado al Diamante Negro

De igual manera, la concursante del Hotel VIP confesó que Palazuelos no se tomó a mal el polémico instante que quedó registrado en televisión nacional.

“Cero se enojó. Es muy lindo y sabe que es un juego”, puntualizó.

Cómo fue el beso de Gomita con Palazuelos

En la primer transmisión del reality,parecía que todo iba en orden antes de que llegara el Diamante Negro al foro. Incluso, sumamente confiada, Gomita aseguró que se sentía atraída por él y que quería que fuera su “sugar daddy”.

Gomita se sienta en Roberto Palazuelos (Canal 5)

Con lo que no contaba la influencer es que el galán de telenovelas se integraría al panel momentos más tarde y, cuando llegó, la joven se emocionó y coqueteó con él.

Las cosas comenzaron a subir de nivel, y Gomita se paró de su sillapara sentarse en las piernas del Diamante.

Ante la sorpresa de los presentes, la tiktoker también decidió plantarle un beso al famoso en el cachete y éste quedó anonadado por la situación.