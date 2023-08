Tundieron a MC por subirse a la tendencia de Taylor Swift y las frases que nunca dijo

Movimiento Ciudadano se subió a tendencia de Taylor Swift (Getty Images/Movimiento Ciudadano)

Movimiento Ciudadano (MC) es un partido político que se ha caracterizado por generar contenido, tanto en redes sociales como en los medios tradicionales, que conecta con la ciudadanía; sin embargo, en esta ocasión fueron señalados por presuntamente utilizar de la mala forma la imagen de Taylor Swift.

Te puede interesar: Metro CDMX hoy: se ampliará el horario de servicio durante los conciertos de Taylor Swift

En medio de la visita de la cantante estadounidense a México para ofrecer cuatro conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira The Eras Tour 2023, en internet comenzó a popularizarse una tendencia en donde se compartían presuntas “opiniones polémicas” que habría dicho durante los espectáculos en el Foro Sol.

Fue el partido naranja quien aprovechó el “trend” y compartió una presunta crítica que habría lanzado la artista nacida en Pensilvania sobre los partidos políticos en México, asegurando que era una “vergüenza” apoyar a aquellos que le habrían hecho daño al país.

Te puede interesar: Fraude y cancelaciones... la pesadilla de cientos de fans que no lograron ver a Taylor Swift en CDMX

“Taylor Swift durante su último concierto en el Foro Sol expresó: ‘No me avergüenza decir que me equivoqué al no haber venido a México antes. Vergüenza es creer que los partidos que ya le fallaron a México son la opción para salir adelante’”, habrían sido las polémicas palabras de la autora de Enchanted y Speak Now.

El tuit de Movimiento Ciudadano que generó polémica (Twitter/@MovCiudadanoMX)

Lo anterior, una clara referencia a la negativa que ha tenido el partido naranja para unirse al Frente Amplio por México, la alianza de oposición que encabezan el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), para los comicios federales del próximo año.

Te puede interesar: ¿Lloverá en el ‘Foro Sol’? Esto debes saber si hoy vas al concierto de Taylor Swift

Pese a que era claro que la artista no pronunció esas palabras, algunos fanáticos de la también productora arremetieron contra el partido político, puesto que consideraron que el post estaba lejos de ser simpático y, por el contrario, podría estar difamando la imagen pública de Swift, incluso otros internautas expresaron que MC no sabía con qué tipo de fanaticada se estaba metiendo.

“¿Ah, ya puede un partido difamar pública, grotesca e ilegalmente utilizando la imagen de alguien que no lo aprobó?”, “habrá que reportar este tweet”, “mala idea de su parte como partido que busca votos meterse con los swifties, ojalá les cierren la cuenta por desinformación”, “me quiero sacar los ojos”, “ojalá y los demanden por esto, la verdad”, “a ti no te sale, cállate”, fueron algunos de los comentarios que desaprovecharon la publicación.

Aunque conviene destacar que las principales críticas no fueron tanto al presunto mensaje que habría dicho Taylor Swift, sino a que se trataba de una tendencia para redes e incluso fanáticos que combinaron su gusto por la música de la estadounidense con alguna otra pasión como la Fórmula 1, la Liga MX, el feminismo, incluso crítica social, pero no para un partido político.

Usuarios de redes sociales criticaron a Movimiento Ciudadano (Twitter)

El caso de Rosalía

Esta tendencia no inició con la cantante de Evermore, viene de mucho tiempo atrás e incluso se ha utilizado con otro tipo de artistas, deportistas, políticos internacionales y muchos más; sin embargo, se popularizó completamente tras el concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México.

En aquella ocasión el usuario Carlos Buburrón (@CBuburro) —que se dedica principalmente a crear tuit de sátira— publicó una supuesta declaración de Rosalía en donde supuestamente habría defendido a los gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y habría pedido voto masivo para la 4T en 2024.

La cuenta de Twitter @CBuburron causó polémica durante la visita de Rosalía a México (Twitter/@CBburron)

“IMPRESIONANTE. Al finalizar su concierto en el Zócalo, Rosalía llamó al voto masivo por Morena en 2024. ‘No permitamos que regrese el régimen de privilegios y saqueo’, expresó la cantante española conmovida”, fue el mensaje que rápidamente se volvió viral.

Pese a que la cuenta de Carlos es conocida por generar memes, muchos usuarios creyeron que era real la declaración y criticaron a la cantante de Con Altura por apoyar a la Cuarta Transformación, mientras otros lo criticaron por generar desinformación y su cuenta fue suspendida por unos días.