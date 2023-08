Paola Durante y el comentario de Poncho de Nigris que la hizo poner en riesgo su salud

Paola Durante recordó cuando Poncho de Nigris menospreció su físico (Fotos: Getty Images IG @paolapink1)

Tras los casi dos años que permaneció en la cárcel, cuando salió libre en 2021 tras no encontrarse pruebas de su implicación en el asesinato de Paco Stanley, Paola Durante buscó retomar su carrera que se vio interrumpida con el sangriento caso.

Fue así que la modelo uruguaya que llegó siendo una niña a México, buscó una oportunidad en la música grupera haciéndose apodar “El diamante rosa”.

Sin embargo, no duró mucho tiempo sobre los escenarios debido a sus inseguridades. Así lo recordó la ex edecán de Paco Stanley en una reciente entrevista con Adela Micha para su canal La Saga:

“Abandoné todo, regalé vestuario, lo rechacé porque yo sentí que nadie me había valorado como artista. Como que siempre era, ‘pues estaba con Paco Stanley’, ‘porque estaba en el reclusorio’, ‘ella no es nadie’”, recordó la famosa de hoy 48 años.

Paola Durante y Mario Bezares permanecieron casi dos años en prisión mientras se indagaba su presunta participación en el asesinato de Stanley (Foto: Instagram)

Sobre ese oscuro periodo de su vida en que no se sintió valorada, su físico también provocó que un famoso le hiciera un comentario de menosprecio.

“Cuando hice la revista para caballeros yo estaba como gordita y hubo un estúpido del medio del espectáculo que me dijo ‘¿Es en serio? Tú jamás podrías hacer una revista para caballeros, ¿no te ves el cuerpo?’ Y yo me quedé así (con la boca abierta)”, dijo la modelo.

“¿Quién te dijo eso?, preguntó Micha. “No lo vas a creer, Poncho de Nigris”, “No me digas, tan famoso que está ahorita”. “¿Pero él estaba en espectáculos o cómo?”, cuestionó la periodista.

Un comentario del hombre de 47 años generó una reacción en la modelo uruguaya (Foto: Captura de pantalla)

“Sí, claro. Yo lo conocí, no me acuerdo, en antros, un día hablé con él y él me dijo eso y me activó el ‘Tú me dices que no, mis parejas me dicen que no, yo me digo que no, la gente me dice que no’, dije ‘claro que voy a poder’, y bajé 15 kilos en dos meses, porque aparte la revista me decía ‘Aquí no hacemos mucho Photoshop y como que no estás muy bien’, le digo ‘si me buscaron es por algo’, ‘Pues sí, pero, ¿no te quieres ver bien?’”, recordó.

Lejos de afectarla, las palabras de Poncho de Nigris, quien hoy está en medio de los reflectores gracias a La casa de los famosos México, competencia de la cual fue finalista como parte del “Team Infierno”, la motivaron a ejercitarse extenuantemente.

El integrante del 'Team Infierno' no fue muy cortés con Paola Crédito: YouTube/ La Saga

“Sacrifiqué todo lo que nunca había hecho de comida, de no dormir, hacía cinco horas diarias de ejercicio, dije ‘me lo voy a demostrar’. Cuando llegué (a la revista), todos ‘ay, te operaste’, y yo ‘no, eso es con ejercicio y con disciplina, lo que nunca había hecho’, y sin comer” recordó la famosa.

Paola Durante no sabía cómo ser sexy

Asimismo, Paola Durante reveló que, pese a haber recuperado su figura gracias a su fuerza de voluntad, no sentía que podía ser sensual o atractiva, por lo que el staff de dicha publicación se encargó de animarla y cuidarla en la sesión de fotos que terminó siendo un éxito.

“Estaba tomando agua destilada, pollo en agua destilada, no comía fruta, de hecho llegué y me estaba desmayando en la sesión y era como de ‘¿qué hago?’, pero cuando llegué fue de ‘aquí estoy y ahora qué hago’. Y yo ‘cómo, no sé cómo quitarme la ropa, no sé cómo ser sexy, le digo, es que yo no me la creo’”.

Paola Durante colaboró con "La Wanders Lover" en su flamante cuenta de Only Fans (Foto: Instagram @paolapink1/@wandersloveroficial)

“Entonces me terapeó el fotógrafo, todos, fue un equipo muy lindo, y al otro día llegó mi ex y yo ya estaba feliz, pero ahora que lo viví en Only (Fans), me gusta”, dijo la modelo que este 2023 está estrenando una cuenta oficial en la famosa plataforma de contenidos.