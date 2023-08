Monreal descarta ruptura pese proceso interno “desigual” en Morena; lleva hasta migrantes a mitin

(Foto: Twitter/RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal Ávila cerró este domingo sus asambleas informativas a través de un evento virtual en redes sociales, donde destacó que el proceso entre las seis corcholatas fue “inequitativo” pero aún así se siente confiado en dar una sorpresa, además, seguirá acompañando a Morena hasta donde sea posible pero negó la posibilidad de irse a otro partido.

“Esta campaña interna fue desigual, dispar, inequitativa. Bastaba ver en las carreteras los miles de espectaculares o las miles de bardas o lonas instaladas en casas, en comercios y en la vía pública”, acusó el senador zacatecano.

Pese a dichas irregularidades, Monreal Ávila aseguró que son mayores sus sentimientos por la unidad de Morena y con ello mantener cohesionado al movimiento de la 4T, de modo que no se ponga en riesgo el triunfo el próximo año.

En una reunión virtual con sus colaboradores y seguidores, el zacatecano destacó que pese a la inequidad, el proceso de Morena para definir al posible sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador resultó “interesante, inédito, ingenioso y creativo”.

Gracias por acompañarme en este cierre virtual de recorridos en búsqueda de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, proceso pleno de alegría, pues pudimos saludar a personas valiosas que también quieren un México más próspero y de oportunidades. pic.twitter.com/OVpw0Zacrv — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 27, 2023

Luego de casi 10 semanas en los que recorrió todas las entidades y alrededor de 150 municipios, el aspirante señaló que participó con empeño y seriedad, sin caer en ocurrencias.

“Nos empeñamos a fondo, lo hicimos con profesionalismo y seriedad, no acudimos ni a frivolidades ni ocurrencias ni a frases falsas y fáciles ni a insensateces. Lo que propusimos es viable y es necesario”, dijo el senador, quien en sus recorridos detectó que una de las principales inquietudes entre la ciudadanía es la inseguridad que prevalece en gran parte de México

Luego de haber vivido varios desencuentros públicos con López Obrador en meses anteriores, el senador y aspirante llamó a cerrar filas con el político tabasqueño y la 4T pues los conservadores de la oposición emprenderán una gran campaña de cara a 2024.

Mientras que Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña llevaron a cabo asambleas multitudinarias como cierre del periodo de recorridos antes de ir a la encuesta final, Monreal apostó por una charla en streaming para presentar su balance de los últimos 70 días de competencia interna.

“Gracias por acompañarme en este cierre virtual de recorridos en búsqueda de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, proceso pleno de alegría, pues pudimos saludar a personas valiosas que también quieren un México más próspero y de oportunidades”, señaló Monreal Ávila en su cuenta de X.

El senador con licencia destacó que en estas diez semanas de promoción visitó los 32 estados del país y celebró 100 asambleas informativas, sin embrago, puntualizó que dicho recorrido no sólo se trata de números, sino de buscar lo mejor para cada mexicano y su familia, pues ese “es el compromiso de continuidad de la 4T, y para ello la unidad es la clave”.

Monreal cerró asambleas con invitados de última hora

El sábado, Monreal llevó a cabo su última asamblea informativa en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, donde invitó a unos 50 migrantes originarios de Haití y Venezuela.

En este acto, el zacatecano y ex jefe delegacional de Cuauhtémoc, dejó abierta la posibilidad a una posible candidatura por el gobierno de la CDMX, pues en caso en otro caso no aceptaría un cargo en el gabinete del eventual ganador en 2024.

“Es probable que en la Ciudad de México, no aceptaré gabinete, ayudaré y no es porque no quiera, es que nunca he tenido esa jerarquía de mando de depender de alguien”, dijo en entrevista luego de la última asamblea informativa que llevó a cabo de manera presencial.