Libros México: los títulos más vendidos en Amazon hoy

Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)

Luego de la pandemia de COVID-19 que puso de cabeza al mundo entero, el sector del libro tembló ante el panorama incierto que tenía al frente, pues las novedades comenzaron a quedarse congeladas temiendo lo peor. Sin embargo, gracias a plataformas como la de Amazon el libro logró vencer la adversidad y, por el contrario, entrar de nuevo en el gusto del público.

Y es que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, millones de personas lograron reencontrarse con los libros durante el confinamiento, o bien encontraron la forma de aumentar el tiempo de lectura.

Plataformas como las de Amazon en México han sido de gran ayuda para los lectores, quienes ante la poca posibilidad de salir a alguna biblioteca o librería, optaron por adquirir diversos títulos a través de mensajería o bien para descargar a los aparatos electrónicos, como las tabletas o kindles.

Aunque es bien sabido que una biblioteca o librería permite a los lectores curiosear entre sus estantes y descubrir títulos y autores que no sabían que existían, por el contrario, en Amazon es más fácil hacerlo si sabes exactamente el tipo de libro que quieres.

Amazon, entendiendo la necesidad de los lectores de explorar otras ofertas pero sin perderse en todas las novedades que a diario salen, ha lanzado un ranking de los títulos y los autores más populares del momento para que la siguiente vez no te rompas la cabeza pensandocuál será el próximo título a leer.

A continuación un listado de las obras más populares para este lunes 28 de agosto en Amazon México:

1. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS.La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados.Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

2. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

3. El Principito

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

Número de páginas: 68

El principito es una fábula infantil que disfrutan por igual los niños y adultos. Publicada por primera vez en 1943, la novela se ha traducido a más de 250 idiomas, incluida una versión en Braile. También es uno de los libros más vendidos en el mundo, después de la Biblia y El capital de Karl Marx. El autor se estrella con su avión en medio del desierto del Sahara y encuentra a un niño, que es un príncipe de otro planeta. Se trata de un relato poético que es filosófico e incluye crítica social. Hace diversas observaciones sobre la naturaleza humana y su lectura es placentera y al mismo tiempo invita a la reflexión. Y naturalmente, está pensado para lectores de todas las edades. Formato ligero con pasta dura. AMS Libros, editorial y distribuidor: ofrece un amplio catálogo de títulos en categorías como infantil, cocina, arquitectura, arte y libros de gran formato. Contamos con mas de 20 años de experiencia y gran cobertura en retail y eCommerce. Conoce nuestros sellos editoriales Silver Dolphin y Numen.

4. Diccionario Básico Escolar

Autor: Ediciones Larousse

Número de páginas: 448

Escrito y diseñado para los estudiantes que se inician en la consulta de un diccionario. Encartes a color totalmente nuevos con temas actuales. además contará con contenidos digitales en video, audio y realidad aumentada a través de un código QR y una APP.¿ Más de 90 000 definiciones, frases y ejemplos.¿ Más de 27 000 palabras definidas.¿ Palabras del español que reflejan la lengua española moderna.¿ Neologismos, tecnicismos y palabras de uso en Hispanoamérica.¿ Sentidos directos y figurados.¿ Ejemplos de uso que amplían la comprensión.¿ Guía óptica y cornisas que permiten una más fácil localización.

5. Diccionario Pocket (Español-Inglés)

Autor: Larousse Ediciones

Número de páginas: 360

Larousse Diccionario Pocket: Espanol-InglesIngles-Espanol

6. Descubre a los mejores amigos

Autor: Tomás García Cerezo

Número de páginas: 80

Los mejores amigos de los héroes de las películas de Disney y pixar están listos para ser descubiertos sólo con llenarlos de color. Cada lámina esconde un buen amigo que encantará con su simpatía y genialidad. Esta actividad de coloreo con guía de colores, además de ser recreativa, dará grandes beneficios de relajación, bienestar y hará que se olviden las situaciones de estrés del día.

7. El niño que tocó las estrellas

Autor: J. Hernández

Número de páginas: -

Después de 5 años de haber publicado El cosechador de estrellas, los autores nos presentan una versión especialmente diseñada para los más pequeños. Biografía del astronauta mexicano-estadounidense José Hernández Moreno, ingeniero de vuelo especialista de la misión STS-128 del transbordador Discovery.

8. ABC DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, Guía ilustrada sobre cómo presentar los primeros alimentos a tú bebé con los métodos de papilla, BLISS y BLW.

Autor: Gabriela Avila Khoury

Número de páginas: 344

El ABC de la alimentación complementaria es una guía ilustrada sobre cómo presentar los primeros alimentos a tú bebé con los métodos de papilla, BLISS y BLW. Las herramientas que necesitas conocer para iniciar la alimentación complementaria de una forma tranquila y segura. Resuelve dudas como: ¿Cuándo iniciar la alimentación complementaria? ¿Cuáles son los distintos métodos de alimentación complementaria? ¿Qué alimentos son alergénicos o pueden ser riesgo de asfixia? ¿Qué alimentos evitar antes del año de edad? ¿Es necesario ofrecer los 5 grupos de alimentos en cada tiempo de comida? Entre muchas otras dudas. Es es libro más completo sobre la alimentación complementaria.

9. Diccionario Pocket Francés - Español

Autor: Equipo Editorial Larousse

Número de páginas: 366

Diccionario bilingüe de nivel intermediobásico con más de 25 000 palabras y más de 40 000 traducciones. Incluye trascripción fonética y suplemento de pronunciación y ortografía.

10. The Merriam-Webster Dictionary

Autor: Merriam-Webster

Número de páginas: 720

This authoritative dictionary covers the core vocabulary of everyday life and is a must-have for every bookshelf.Features more than 75,000 clear and concise definitions, including new words from a variety of fieldsPronunciations, word origins, synonym lists, and over 8,000 usage examples to aid understandingA Guide to Irregular English Verbs, English Word Roots, and Confused & Misused Words are helpful for English-language learnersSpecial features include A Handbook of Style, Basic English Grammar, and An Overview of the Internet

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Radiografía de México y la lectura

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería edición 2021. (CUARTOSCURO.COM/Galo Cañas)

En el 2022, el porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

