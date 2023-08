Boda entre chicas, un tierno ‘slam’ y un gran operativo: Taylor Swift y los peculiares momentos en CDMX

Taylor Swift fue la causante de diversos momentos ocurridos en su visita a CDMX (Foto: TikTok)

La noche de este domingo 27 de agosto se realizará el cuarto concierto de Taylor Swift en Ciudad de México, lo que se ha convertido en el tema del momento, pues la popularidad de la cantante estadounidense ha causado furor entre los declarados “swifties” y en el público en general que ha quedado muy sorprendido.

En las redes sociales permanece en tendencia el esperado The Eras Tour que esta noche se despedirá del país en uno de los recintos más emblemáticos para los conciertos internacionales en la capital mexicana: el Foro Sol.

El revuelo que se ha generado alrededor de la “fiebre Taylor” ha quedado de manifiesto en las redes sociales, donde diversos momentos peculiares, jocosos y emotivos al respecto continúan circulando.

Taylor y su virtuosismo musical

Y es que no todo tiene que ser perfecto en el show por el que por casi tres horas la cantautora y productora musical de 33 años deleita a sus fans, como ocurrió durante un momento de su presentación, cuando el “in-ear” de la artista dejó de funcionar momentáneamente en plena actuación y Taylor pudo solucionarlo con sólo mirar los acordes de su guitarrista Amos, para continuar con su canción.

La mirada cómplice entre Taylor y su músico fue destacada por sus fanáticos mexicanos: “La preparación y ensayos sí funcionan”, “Es tan adaptable, súper profesional”, “Ella es una verdadera artista y “performer”, “Mercurio retrógrado lo hizo de nueva, gran salvada”, son algunos comentarios que se pueden leer al respecto.

Taylor Swift se guió en los acordes de su guitarrista para continuar con su canción

Una propuesta de matrimonio doble entre chicas

Durante los dos primeros conciertos de The Eras Tour en CDMX se realizaron algunas “pedidas de mano” que resultaron muy emotivas, pero esta vez la entrega del anillo con la música de la nacida en Pensilvania de fondo ocurrió por partida doble.

Una joven se arrodilló en medio de las gradas para entregarle una sortija a su novia y proponerle matrimonio, pero la sorpresa fue que ella también iba preparada para entregarle su respectivo anillo a su pareja. El emotivo momento fue ovacionado por los swifties que estaban cerca de ellas durante el show del sábado 26 de agosto.

Pareja de "swifties" se pidieron matrimonio una a la otra

Don Swiftie lo dio todo

Circuló en las redes un video donde un hombre aparece cantando con emoción el tema Blank Space. Se trata de una “selfie” en que un hombre, aparentemente de una edad mayor al promedio de “swifties” -que van de la adolescencia a los veintitantos-, entona el tema desde las gradas y con el imponente escenario de Taylor de fondo.

De inmediato, el sujeto en cuestión fue motivo de admiración por la fanaticada. “Wow, el señor dándolo todo sin importar el qué dirán verdaderamente me representa”, “Don Swiftie viviendo el concierto de su larga vida”, “Esa es la actitud”.

Entre todos los fans de Taylor Swift destacó el señor que bailó y cantó a todo pulmón. Crédito: TikTok: @ gusfluc

Un impresionante despliegue de seguridad

Taylor y su equipo de producción, junto a sus asistentes y sus guardaespaldas fueron trasladados en medio de una gran caravana que circuló por las inmediaciones del Foro Sol, ubicado en la colonia Iztacalco. Cuatro policías en motocicleta, dos patrullas, una camioneta tipo pick-up con cuatro policías armados, una camioneta negra, cuatro camionetas blancas blindadas -entre ella una en cuyo interior fue trasladada la cantante de Shake It Off- y otras dos camionetas policiales sorprendieron a los fans de la estrella estadounidense.

Gran despliegue de seguridad se vivió en los traslados de Taylor Swift en Ciudad de México

La suave danza de las Swifties

Durante cierto momento musical, especialmente cuando la celebridad cantó el tema Willow, distintos grupos de fans, mayoritariamente mujeres, se agruparon en círculos y comenzaron a danzar suavemente, en lo que algunos llamaron un “slam pacífico” o hasta “un aquelarre swiftie”, pues fue considerado como un “ritual”.

Las quiero mucho morritas que estaban haciendo brujería en el Foro Sol pic.twitter.com/qgkdxlFNws — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) August 26, 2023

“Esto es Taylor Swift. Mujeres disfrutando juntas”, “De eso se trata The Eras, literalmente es la swiftie party más grande de todas”, “Las fans de Taylor se convirtieron en una secta”.

Los fans hicieron "slam pacífico" durante los shows de Taylor

Ovación de tres minutos

La también empresaria y actriz estadounidense se notó conmovida por la gran ovación que sus seguidores mexicanos le brindaron en su actuación del sábado 26.

Con tres minutos de aplausos, los chilangos ovacionaron a Taylor Swift

Tres minutos de aplausos y gritos fueron suficientes para que Taylor quedara satisfecha por el gran cariño que sus fans aztecas le han demostrado. “México, me están haciendo sentir increíble. Me están haciendo sentir poderosa. Me hacen sentir que yo puedo tocar por primera vez en México. Toda mi carrera he soñado tocar aquí. Estoy muy emocionada, gracias por venir a vernos”, dijo la famosa en su presentación del jueves 24 de agosto.