Belinda negó que un hombre le haya regalado un auto: “No acostumbro recibirlos”

Belinda aclaró que es ella quien adquiere sus pertenencias (Foto: Instagram)

Recientemente Belinda estuvo de festejo por sus 34 años, evento por el cual viajó con su familia a los parques Disney de Orlando, Florida; además, en el marco del cumpleaños de la estrella pop, el reportero Gabo Cuevas reveló en el programa Fórmula espectacular que la cantante había sido agasajada con un lujoso automóvil.

El periodista de espectáculos mencionó que tenía la información de que Gonzalo Hevia Baillères, el joven heredero de la compañía El Palacio de Hierro y empresario con el que se le ha relacionado sentimentalmente a últimas fechas, le había regalado un vehículo valuado en cientos de miles de pesos.

“Me enteré que a mi hermana Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochezazo, cochezazo, de esas marcas que ni sé decir, un coche de alta gama... no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa”, contó el reportero que también labora con Flor Rubio en TV Azteca.

Sin embargo, poco después de que la información comenzara a circular en las redes sociales, la propia cantante salió a dar su versión, negó el regalo y de paso recalcó que no se encuentra en medio de ninguna relación.

Belinda desmintió sostener algún romance con el empresario Gonzalo Hevia Baillères (Fotos: Cuartoscuro LinkedIn/gonzaloheviab)

De acuerdo por la periodista Flor Rubio, titular de la mencionada emisión, Belinda se comunicó con el reportero que difundió la noticia para que la desmintiera ante su audiencia.

“Belinda le escribe a Gabriel y le dice ‘por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año’”, expresó la experimentada periodista en el programa Venga la alegría, donde también participa.

La comunicadora destacó la información y negó que la intérprete haya recibido tal regalo: “Está sola caballeros, así que mucha atención, no le regalaron ningún coche, gracias Belinda por aclararlo”.

El contenido del mensaje que la cantante de Luz sin gravedad le envió a Gabo Cuevas había permanecido parcialmente oculto, pero ahora se destapó el texto íntegro que la también actriz le habría hecho llegar al polémico periodista.

Gonzalo ha sido visto "muy de cerca" con la famosa, por lo que mucho se ha especulado de un romance (Captura de pantalla/Instagram @vengalaalegria)

“Esa persona no es mi pareja, estoy soltera, sin compromiso. Por favor, no digan más cosas que no son. Te pido, por favor, de la manera más educada, que dejes de inventar que me regalan coches y regalos, no tengo novio y ningún hombre me regaló un coche”, comienza el mensaje aclaratorio, según lo revelado en la revista TVyNovelas.

La protagonista de la serie española Bienvenidos a Edén recalcó que es ella misma quien adquiere sus pertenencias y pidió a la prensa que deje de difundir información errónea sobre su vida personal.

“No sé por qué tienen que decir cosas de que estoy acostumbrada a recibir regalos cuando yo me compro mis cosas y nadie me está dando nada. Esa persona no es mi pareja, estoy soltera, sin compromiso. Por favor, no digan más cosas que no son, se los pido”, destacó la intérprete de Sapito.

Belinda reveló una emocionante noticia: firmó un contrato musical con la disquera Warner Music (Foto: @belindapop)

Belinda volvió a firmar con una disquera trasnacional

Tras más de diez años sin formar parte de las filas de una empresa disquera de alcance mundial, Belinda sorprendió a princpios de agosto de este año al dar a conocer que firmó un contrato con Warner Music, una de las empresas más influyentes en la industria de la música.

“Beli” expresó su gratitud en una serie de conmovedores mensajes en los que compartió su entusiasmo por este nuevo giro en su carrera.