Protestas contra los libros de texto “comunistas”: padres de familia en diversos estados se niegan a utilizarlos

Padres de familia salieron a las calles a protestar en contra de los libros de la SEP. Foto: Redes Sociales

Como lo habían anunciado, este domingo padres de familia y tutores alrededor de todo México se reunieron en las ciudades más importantes del país para protestar en contra de los nuevos libros de texto gratuitos entregados por la SEP.

Te puede interesar: ¿Es contra los opositores de la 4T? Así es como los libros de texto gratuitos mencionan a Lorenzo Córdova y su polémico audio

Luego de varios meses de discutir si son correctos o si deben ser distribuidos, personas inconformes y el Frente Nacional por la Familia salieron a las calles para hacer un llamado de atención a las autoridades asegurando que no están de acuerdo con la información de los libros.

Desde este sábado, ciudades como CDMX y Veracruz albergaron los gritos de inconformidad por parte de estas personas quienes consideran que no es correcto enseñar “ideología de género” en las escuelas, además de quejarse sobre la reducción de tiempo de estudio en materias como matemáticas y español.

Te puede interesar: “Hay que tener convicción y valentía”: juez responde a criticas de AMLO por otorgar suspensión de entrega de libros de texto

Sin dejar de lado que existen muchas personas que aseguran que dentro de los textos se busca adoctrinar a los menores en un sistema comunista, esto debido a que la lucha de la 4T busca que todos puedan acceder a las mismas oportunidades, evidenciando la gran disparidad en las clases dentro del país.

Para organizaciones de padres de familia, los contenidos no son correctos ni apropiados para sus hijos. (Captura de pantalla/Al tiro Aguascalientes)

Para este domingo, se espera que a lo largo del país se lleven a cabo más de una manifestación al día por entidad, por lo que te dejamos el listado de aquellos lugares donde se concentrarán los contingentes de acuerdo con la organización “#EnDefensaDeLaEducación”:

Te puede interesar: AMLO explota por quema de libros de la SEP en Chiapas y propone ofrecerlos en tianguis: “Es retrógrada y medieval”

-Alcaldía Benito Juárez 11:00 am

-Aguascalientes

-Cancún 17:00 pm

-Chihuahua

-Coatzacoalcos 11:00 am

-Colima 10:00 am

-Córdoba 10:30 am

-Cuernavaca

-Durango 10:00 am

-Guadalajara 10:00 am

-Hermosillo

-Morelos

-León 11:00 am

-Mazatlán 17:00 pm

-Mérida 10:00 am

-Mexicali 10:30 am

-Monterrey 10:30 am

-Orizaba 10:30 am

-Oaxaca 10:30 am

-Poza Rica 11:00 am

-Puebla 11:00 am

-Querétaro 11:00 am

-San Luis Potosí

-Tampico 11:00 am

-Tijuana 10:30 am

-Tlaxcala 11:00 am

-Toluca 10:00 am

-Torreón 10:30 am

-Tuxpan 10:00 am

-Uruapan 10:30 am

-Veracruz 10:00 am

-Xalapa 10:30 am

AMLO asegura que se repartirán los libros sí o sí

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por complacer al pueblo, en esta ocasión advirtió que será totalmente diferente pues se trata de la educación de los niños, niñas y adolescentes que acuden a escuelas públicas de educación básica.

Es por ello que, aunque gobernadores y grupos organizados de padres de familia se nieguen a que los nuevos libros de texto gratuitos lleguen a las aulas, el mandatario tabasqueño asegura que éstos estarán presentes quieran o no.

AMLO afirma que los libros de texto sí serán entregados. (Foto: Presidencia)

“Ya empezamos a entregarlos. En algunos estados, muy pocos, no se va a poder porque se amacollaron algunos gobernadores con un ministro deshonesto de la Corte, que así de rápido les dio un amparo. Pero no les va a funcionar, porque al final de cuentas van a decir los padres de familia y los maestros, no los gobernantes corruptos”, detalló en conferencia.