Noroña advirtió a Ebrard las consecuencias de dejar a la 4T: “Tendría que enfrentarse a AMLO”

(Foto: Twitter/fernandeznorona)

El aspirante a candidato presidencial por la autollamada Cuarta Transformación (4T), Gerardo Fernández Noroña, advirtió este sábado que sería delicado que Marcelo Ebrard o alguna de las otras “corcholatas” que abandone el partido en caso de no ganar la encuesta interna.

Te puede interesar: ¿Y la unidad? Noroña continúa con lanzada contra Marcelo Ebrard: “Se salió del PRI, pero el PRI nunca salió de él”

Desde Nuevo León, señaló que quien lo hiciera por ambiciones personales, “se lo chupa la bruja políticamente hablando”, pues aseguró que tendría que “enfrentarse al presidente Andrés Manuel López Obrador “, al pueblo y a los otros partidos que integran el movimiento: Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Entonces quiero ver al guapo que quiera enfrentar semejante estructura de respaldo popular”

Esto en referencia a las recientes diferencias y acusaciones entre el excanciller y la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien es señalada de ser la “corcholata favorita”, por lo que hay una cargada a su favor a través de programas sociales y el uso de personas acarreadas a sus mitines.

Ebrard publicó un video dirigido a Sheinbaum. | Jovani Pérez

“Nadie sobra, nos pondría en dificultad ese rompimiento de cualquiera, el de Marcelo o de cualquiera”, dijo el petista

Te puede interesar: Noroña presume ventaja en sondeo “callejero” y critica a Marcelo Ebrard por campaña contra Sheinbaum: “Sectario”

Cabe mencionar que el pasado 17 de agosto en su gira por Querétaro, calificó a Ebrard como una “culebra” al asegurar que estaba rompiendo la unidad en Morena y perfilaba su salida a Movimiento Ciudadano (MC).

Esto porque Ebrard lo desestimó, junto a Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, como contendiente al afirmar que la competencia sólo es entre él y Claudia Sheinbaum.

Te puede interesar: Noroña aseguró que AMLO ganaría una reelección “con apoyo aplastante”

Cuestionado sobre la polémica de la definición de la casa encuestadora que intervendrá en el proceso interno, respondió que él precisamente decidió no presentar ninguna propuesta, dado que no tiene dinero, no tiene compromiso y le da lo mismo cuál empresa aplique dicha encuesta.

Me lo regalaron, en Monterrey. pic.twitter.com/0DkujBF3Yv — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 27, 2023

“Ahora sí que como decía Pedro Infante ¡Yo soy como soy y no me parezco a naiden! [...] Si con esas no gano, pues no gano, no espero proponer una que me favorezca pues eso no tendría sentido, eso no contribuye al proceso”, precisó.

AMLO ganaría una reelección “con apoyo aplastante”

Hace unos días el aspirante volvió a referirse sobre un escenario hipotético en el que el presidente López Obrador se reelige en 2024.

Y es que aseguró que con cualquiera de las “corcholatas” está garantizado el triunfo en las próximas elecciones, y con ello, la continuidad de la 4T; sin embargo, señaló que, si la reelección presidencial fuera constitucional, AMLO arrasaría nuevamente en las boletas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla hoy durante una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

“El compañero presidente pues se va hasta el año entrante, pero llevaba mucho tiempo discutiéndose públicamente quién podría ser el relevo. No hay reelección, no tengo ninguna duda que si hubiese reelección, el compañero presidente quedaría nuevamente en el cargo con un apoyo aplastante de la gente”

Ya en otras ocasiones, el exdiputado ha declarado que durante sus giras, ciudadanos le piden que ayude a legislar para que el Congreso apruebe dicha opción, la cual no descarta que suceda en un futuro.

“Yo también estoy porque se reelija (López Obrador), nada más que en la Constitución sigue siendo un tabú, pero en algún momento se tendrá que discutir y quizás no nos toque, pero por lo pronto nuestro movimiento defenderá los ideales”, dijo en junio pasado.