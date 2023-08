Los enternecedores gestos de Taylor Swift con sus fans mexicanos, el regalo que les dio en su concierto y su significado

Taylor Swift alegró a fans mexicanas con un increíble regalo durante "The Eras Tour" en el Foro Sol

Taylor Swift está generando gran euforia en nuestro país gracias a los conciertos celebrados en el Foro Sol. The Eras Tour, gira mundial que homenajea a la carrera musical de la cantante ha llegado a México transformando la vida de cientos de miles de fans que llevaban una eternidad esperando a su ídola.

Con un extenso repertorio, pantallas gigantes, pasarelas kilométricas, equipo de luz y sonido de primer nivel, escenografía fascinante y tecnología de punta, Taylor Swift ya ha conquistado durante tres noches a más de 180 mil personas. Se dice que al final de su paso por México, la cantante habrá actuado para más de 250 mil almas.

The Eras Tour es un recorrido por cada etapa de la intérprete, desde Speak Now hasta Midnights. El concierto explora las canciones más icónicas de cada era, dándole su debida importancia a cada una de ellas. Durante la presentación de la época de Red, uno de los trabajos discográficos más queridos por los fans, la cantautora tiene un tierno gesto con sus seguidores que se ha convertido en un clásico del espectáculo.

Un sombrero, el regalo que ha cambiado las vidas de swifties mexicanos

Cuando llega el momento de interpretar 22, uno de los temas más icónicos de Taylor Swift, la cantante aparece en escena entre luces de color rojo, vistiendo una camiseta blanca con alguna leyenda importante para los swifties, y portando un sombrero de color negro sobre su rubio cabello.

Así se vivió el concierto de Taylor Swift en el Foro Sol Foto: Hector Vivas/TAS23/Getty Images for TAS Rights Management

Los fans saben que verla usando aquel icónico sombrero sobre el escenario significa una cosa: llegó el momento del regalo. En México, pequeñas seguidores de la cantante han sido las afortunadas de recibir tremendo presente.

En el show del 24 de agosto, quien logró portar el sombrero negro de Taylor Swift fue una pequeña que se encontraba en una de las filas más cercanas al escenario. La intérprete de Cruel Summer se acercó al borde de su majestuoso escenario para dar el regalo a una niña que vestía como su ídola. La dio un abrazo, le sonrió y le dijo que la amaba.

Durante el segundo concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, la afortunada fue Miranda, una niña que fue llevada por el staff de Taylor hasta la orilla del escenario. La cantante también se acercó, intercambió abrazos y friendship bracelets con la pequeña y finalmente colocó el icónico sombrero negro sobre su cabeza.

Durante el segundo concierto de "The Eras Tour", la cantante dio tremendo obsequio a una pequeña niña

El atuendo que utiliza Taylor Swift durante el momento del especial regalo es el mismo que porta en el videoclip de la canción, cuya inspiración es la experiencia de la cantante teniendo 22 años de edad:

“Para mí, tener 22 ha sido el año favorito de mi vida. Me gustan todas las posibilidades sobre como todavía estás aprendiendo, pero sabes suficiente. Aún no sabes nada, pero sabes que no sabes nada. Eres lo suficientemente mayor para empezar a planear tu vida, pero eres lo suficientemente joven para saber que hay muchas preguntas sin respuestas. Esto trae una sensación de despreocupación que se basa en una especie de indecisión y miedo y al mismo tiempo en perderlo. Tener 22 me ha enseñado mucho”, cuenta Taylor.

Este momento es constante durante los espectáculos de The Eras Tour, por ello, se ha vuelto toda una tradición. Se dice, que quien se encarga de escoger a los afortunados o afortunadas del presente es la propia madre de la cantante. Esta hecho significa mucho para los fanáticos, pues simboliza un acto de unión entre Taylor Swift y sus fans.

En otra noche mágica de su exitosa gira, el 26 de agosto, Taylor Swift dejó una huella imborrable en su tercer concierto en México.

La superestrella de la música pop hizo honor a su emocionante tradición al regalar su nombre a una niña afortunada en el público durante su tercera noche de conciertos en el país.

Esta inolvidable tradición se ha convertido en un momento esperado por los fanáticos de Swift cada vez que interpreta su icónica canción “22″, esto los mantiene a la expectativa de saber quién era la afortunada en recibirlo. Como siempre, la artista demostró su conexión especial con su audiencia y su capacidad para crear momentos que perdurarán para siempre en los corazones de sus seguidores.

Los videos son difundidos mediante redes sociales y los seguidores mexicanos de la cantante todavía tienen por disfrutar un día más del show de la cantante en México este 27 de agosto.