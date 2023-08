Hijos de Leticia Calderón se reencuentran con Juan Collado tras 4 años de estancia en la cárcel

Lety Calderón tuvo dos hijos Juan Collado (Foto: Instagram/@leticiacalderon_actriz/Cuartoscuro)

Leticia Calderón ha demostrado al paso del tiempo que su máxima prioridad son sus hijos, especialmente desde que se ha quedado sola en la crianza con ellos, pues desde hace cuatro años su ex esposo Juan Collado se encuentra recluido por los delitos que se le imputan: lavado de dinero y asociación delictuosa, entre otros, ocurridos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Y es que la estrella de telenovelas siempre ha estado al pendiente de la salud, bienestar y estabilidad de Luciano y Carlo Collado, por esa razón siempre había intentado encontrar la manera en que los adolescentes pudieran visitar a su padre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, algo que ya ocurrió y así lo confesó la actriz.

“El encuentro fue muy emotivo, muy emotivo, tenía casi cuatro años de no ver a sus hijos y aunque no sé cómo le llevaban fotos y videos que de repente le hacíamos motivándolo, no es lo mismo verlos en persona, Carlo es casi de la altura de Juan, Luciano muy amoroso, Carlo también; se les nota que quieran o no les hace falta su papá”, explicó al programa De Primera Mano.

Luciano y Carlo Collado no entraron al Reclusorio Norte

El ex presidente Peña Nieto, junto a Collado y sus hijos (Foto: Twitter)

Aunque de primera instancia más de uno aseguró que así había sido, la actriz de telenovelas aseguró que no ocurrió de forma reciente, sino cuando el ex abogado de Enrique Peña Nieto presentó graves problemas de salud y fue intervenido quirúrgicamente en junio, cuando presentó una obstrucción arterial que puso en alto riesgo su salud y su vida.

“Se le diagnosticó episodios de angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria trivascular- con lesiones intermedias, la de mayor significancia en el segmento medio de la DA del 70%-; es decir, peligro cardiovascular, entre otros padecimientos”, informaron través de un comunicado los otros dos hijos del abogado.

De acuerdo con lo revelado en el espacio de Gustavo Adolfo Infante, la actriz los llevó y estuvo presente en todo momento:

La actriz ha asegurado que no limitará que sus hijos puedan ver a su padre

“Yo estaba ahí, amortigüé un poco la emotividad porque Juan obviamente se conmovió, mis hijos no sabían qué platicarle, entonces yo: ‘no mi amor, platicarle, dile, cuéntale’, entonces ya se animaban ellos a platicar; cuando salimos de ahí salimos abrazados los tres, nos subimos al coche abrazados los tres, yo abracé a mis hijos, uno de un lado y del otro; Luciano me dijo ‘gracias por traerme a ver a mi papá’; Carlo también, me abrazaron con tanta fuerza, era esa emotividad, ese momento tan bonito que ellos sintieron”, finalizó Leticia Calderón.