Adrián Uribe es demandado por despido injustificado; ¿embargarán su casa?

Adrián Uribe confirmó la demanda en su contra por parte de sus ex músicos (Fotos: Instagram@adrianuribe)

Adrián Uribe tuvo que romper el silencio sobre la polémica que en los últimos días lo ha perseguido y ha colocado a su nombre en relevantes titulares impresos y de televisión: sus ex músicos lo demandaron por despido injustificado, desde el año 2016, por lo que le llegó una solicitud de embargo a su domicilio.

El intérprete de “El Vitor” fue cuestionado sobre ello durante su desfile por la alfombra roja de la obra Amor sin barreras, donde en una primera instancia negó de forma contundente que su hogar no vale 100 millones de pesos como trascendió en un programa de espectáculos y posteriormente tuvo que dar detalles del proceso legal en su contra, confirmando que la demanda es cierta, pero negando que trascendiera el embargo.

Así trascendió la información en el programa de espectáculos | Captura: Chisme No Like (YouTube).

“Ya me están poniendo en un puente de homeless. Ustedes más que nadie saben que no hay que hacer caso de todo lo que se dice, lo único que puedo decir es que mis abogados están arreglando el asunto. “Es un tema legal que está desde 2016 con mis ex músicos”, reconoció el actor de Televisa ante diversos medios de comunicación.

Existió solicitud, pero no embargaron la casa de Adrián Uribe

El comediante que ha trabajado con otras reconocidas personalidades del medio y el género como Consuelo Dubal, Omar Chaparro y Bárbara Torres aseguró que es una persona “muy justa y en tantos años que llevo, con tanta gente que ha trabajado conmigo, nunca había tenido un problema legal hasta ahora”.

Adrián Uribe busca que la justicia mexicana beneficie a las dos partes afectadas (Foto: Televisa)

Por ello al público mexicano no le debería sorprender que actualmente este siendo demandado, pues es el primer lío legal de este estilo que ha enfrentado en toda su carrera y aunque reconoce que busca que la justicia llegue a ambas partes, no está dispuesto a otorgar más de lo que por ley le corresponda los ex colaboradores del famosos de televisión.

“Lo único que puedo decir es que se está arreglando, los abogados están arreglándolo, y esperemos salir bien librados. De hecho, se está arreglando donde se arreglan todos los asuntos laborales”. Cuando se le preguntó si su hogar había sido embargado como trascendió en el programa Chisme No Like, Adrián Uribe respondió: “”No, para nada. Hubo una solicitud, pero no”.

El programa " Chisme No Like" así informó sobre la noticia | Captura: Chisme No Like (YouTube).

“No se les dará menos, pero tampoco se les dará de más; luego la gente piensa que uno es millonario y no, uno trabaja, a uno le cuesta lo que tiene, y estamos atendiendo el tema, los abogados están en eso. De repente algunos medios irresponsablemente, que ni siquiera hay una investigación, avientan unas cantidades que hasta yo digo ‘Ojalá valiera eso mi casa’”, Adrián Uribe.