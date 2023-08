Taylor Swift en México: los famosos que han asistido al Foro Sol

Desde Apio Quijano hasta Arturo Zaldívar; estas celebridades no se quedaron con las ganas y asistieron al concierto de Taylor Swift

La euforia por Taylor Swift apenas comenzó en la Ciudad de México. Fans han abarrotado el Foro Sol desde el pasado jueves 24 de agosto del 2023. La originaria de Pensilvania deleitará a más de 250 mil fanáticos durante el paso por México de la exitosa gira mundial The Eras Tour, espectáculo que celebra la trayectoria artística de la cantante.

Te puede interesar: Fans acusaron a Taylor Swift de “despreciar” a México por esta razón

La llegada de la intérprete de Cruel Summer ha sido toda una sensación, pues se trata de un show de primer nivel, cuyo escenario cuenta con producción de tecnología de punta: pantallas gigantescas, una pasarela kilométrica, fuegos artificiales y un poderoso equipo de luces.

No sólo personas comunes han asistido a los conciertos de la estadounidense, pues también algunas celebridades mexicanas hicieron lo posible por formar parte de la euforia Taylor Swift: actores, actrices, hijas de famosos, cantantes y hasta personalidades de la política mexicana. El amor por la estrella del pop abarca a muchísimas personas.

¿Qué famosos se dieron cita en el Foro Sol para The Eras Tour?

Apio Quijano, cantante de la banda musical Kabah y recientemente aplaudido en televisión por su participación en La Casa de los Famosos México, asistió a la segunda fecha del concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México, el pasado 25 de agosto del 2023.

El integrante del "Team Infierno" lo dio todo durante "Style" en el Foro Sol

Junto a su novio Juan Pablo Serrano, el integrante del popular Team Infierno coreó las canciones más famosas de la joven y presumió en sus redes sociales la excelente velada que pasó. Style, Look what you made me do, Shake it off y Love Story fueron algunos de los temas más aplaudidos por la pareja.

Te puede interesar: Panadería de la CDMX creó las “Tay-Conchas” por concierto de Taylor Swift en el Foro Sol

En algún momento de la noche, los fans reconocieron a Apio en la audiencia, por lo que lo ovacionaron y gritaron su nombre para llamar su atención. Hace algunos días, el cantante invitó a Wendy Guevara al concierto, pero ella admitió que no no disfrutaría debido a que no sabe inglés.

Otra celebridad que asistió al concierto de Taylor Swift fue Mar de Regil, hija de la actriz Bárbara de Regil, quien recientemente fue duramente criticada por su faceta como pintora. Su asistencia al recital no estuvo exento de controversial, pues la joven contó en sus redes sociales que se fue del concierto antes de que terminara, lo que ocasionó molestia de los fans.

Joy de "Jesse & Joy", La Divaza y Erick Elías, algunos de los famosos que asistieron al concierto de Taylor Swift en México ig:ladivaza / ig:erickelias / ig:joy

El expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, nunca ha negado su fanatismo por Taylor Swift. Como buen swiftie, el ministro asistió al primer concierto de la intérprete de Bad Blood provocando euforia entre los fans, quienes no dudaron en acercase a él para saludarlo. Zaldívar fue vestido para la ocasión, portando el icónico número 13 en la espalda de su chamarra.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: así se ve el montaje del escenario en el Foro Sol

Joy, de la banda Jesse & Joy, también asistió al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México, pues compartió videos en Instagram. Erick Elías fue otro de los afortunados que lograron comprar un boleto en las primeras filmas para ver a la cantante norteamericana.

Ricardo Peralta, ganador de MasterChef México y youtuber del canal Pepe y Teo asistió al Foro Sol para ver a la cantante; no obstante, le fue imposible ingresar, pues lamentablemente sus boletos fueron clonados. Por su parte, La Divaza, influencer venezolano que radica en México, fue otro de los asistentes a The Eras Tour en la Ciudad de México.

Carlos Ferro, actor, también fue testigo del show de Taylor Swift. Muy emocionado comunicó en redes sociales que estaba dispuesto a intercambiar friendship bracelets. Paty Cantú fue otra celebridad que, según algunos fans, fue vista durante el show de la estrella.